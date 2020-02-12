Osmangazi Meydanı’nda çalışmalar sürüyor

12 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - Başkan Dündar, Osmangazi Meydanı ile hem Osmangazi ilçesi hem Bursa, hem de Türkiye’nin en özel meydanlardan birine kavuşacağına dikkat çekerek, “ 45 dönüm alanda çalışmaların sürdüğü Osmangazi Meydanı eski Bursa’nın özlemi, gelecek Bursa’nın ise en büyük ihtiyacı. Yoğun bir çalışmanın sürdüğü Osmangazi Meydanı tamamlandığında binlerce araçlık otoparkı, sosyal etkinlik alanları ve mimarisiyle tam anlamıyla gerçek bir meydan olacak. Ama daha da önemlisi; Osmangazi Meydanı Bursa’nın kalbi olacak. Kentin merkezi bambaşka bir kimliğe kavuşturacak” dedi.

720 bin metrekarelik 3 park ile birleşiyor

Dündar, Türkiye’nin en modern meydanının, yeşil bağlantı hatlarıyla yaklaşık 720 bin metrekare büyüklüğe sahip Kültür Park, Merinos Parkı ve Çırpan Mahallesi Merinos Parkı’nı da içine alan büyüleyici bir cazibe merkezine dönüşeceğinin altını çizdi. Dündar, içinde birçok sosyal merkezi barındıran Osmangazi Meydanı'nın yeşil bağlantı hatları ile Türkiye'nin en büyük yeşil alanına ve en çok ağaca sahip meydanı olacağını da sözlerine ekledi.