Osmangazi’de atıklar ekonomiye kazandırılıyor

12 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - Osmangazi Belediyesi, Demirtaş bölgesinde 5 dönüm araziye kurduğu Atık Getirme Merkezi ile geri dönüşümün öncüsü olmaya devam ediyor. Atık Getirme Merkezi’nde 14 ayrı kategoride atık toplanıyor. Tesise evlerden çıkabilecek organik çöpler harici ambalaj atıkları, atık giysiler, atık piller, elektrikli ve elektronik atıklar, atık floresanlar, bitkisel atık yağlar ile ömrünü tamamlamış lastikler kabul ediliyor. Ayrıca tesiste, doğa ve insan sağlığına zararlı olan kullanım ömrü geçmiş ilaçların yanı sıra evlerde oluşabilecek diğer tehlikeli atıkların da kabul edildiği tehlikeli atık depolama bölümü bulunuyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2018 yılından bu yana 8 bin 708 ton ambalaj atığı, 18 bin 579 kilogram E-Atık, 15 bin 818 kilogram atık pil, 95 bin 270 litre bitkisel atık yağ, 465 bin 074 kilogram giysi ve 931 kilogram atık floresan topladı. Toplanan bitkisel atık yağlardan biyodizel yakıt üretilirken, atık pillerin de çevreye zarar vermemesi sağlanıyor. Merkeze getirilen giysilerin kullanılır durumda olanları ise Osmangazi Belediyesi Sevgi Mağazası’na teslim ediliyor.

“Geri dönüşümde öncü belediyeyiz”

Bursa’da çöp toplamasını en verimli şekilde Osmangazi Belediyesi’nin uyguladığının altını çizen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, geri dönüşüm konusunda da öncü belediye olduklarını söyledi. Dündar, “Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışmaya devam ediyoruz. Demirtaş’ta hizmete açtığımız Atık Getirme Merkezi ile Bursa’da bir ilke daha öncülük yaptık. Belediye ekiplerimiz tarafından toplanan atıklar, bu tesise getirilerek ayrıştırılıyor ve daha sonra geri dönüşüm ile ekonomiye kazandırılıyor. Ayrıca pil, ampul gibi çevre ve insan sağlığı için tehlike arz eden atıkların toplanması için de ayrı bir bölüm yer alan tesisimizde, atıklarımız imha ediliyor. Geri dönüşüme destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.