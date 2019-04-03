Osmangazi’de fetih coşkusu başlıyor

03 Nisan 2019

Zehra ORUÇ

BURSA- Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri, 5 Nisan’da Kanunî Sultan Süleyman Dönemi ve Bursa Sempozyumu ile başlayıp, 21 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek olan rahvan atları koşusu ile son bulacak. Şenlikler kapsamında gerçekleştirilen Uluslararası Tarihî Kent Koşusu Yarı Maratonu ise 14 Nisan Pazar günü yapılacak.

Bursa’nın fethinin 693’ncü yılında gerçekleştirilecek olan Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri’nin tanıtım toplantısı Sümbüllü Bahçe Konağı’nda yapıldı. “Tarihi ve kültürel mirası gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyoruz” diyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri’nin Bursa sınırlarını aştığını söyledi. Dündar, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da şenlikler süresince fetih yürüyüşü, köy düğünü, tarihi kent koşusu, sempozyumlar ve çeşitli faaliyetler düzenleyeceğiz. Bu etkinlikler ile şehir bayram havasına bürünecek. Organizasyonuyla dikkat çeken şenliklerimizde sempozyum ile köy kitaplarının ortaya çıkmasıyla tarihi yeniden gözden geçirme fırsatı bulacağız” dedi.

15 yıl önce atılan adımla Bursa’nın tarihi kimliğinin ortaya çıkarılacağına vurgu yapan Dündar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Turizm noktasında esnafımıza hareketlilik getirdik. Eski Bursa olarak bilinen Hisar’ı tarihî kimliğiyle ayağa kaldırmaya devam edeceğiz. Etkinliğimiz bu yıl da ses getirecek."