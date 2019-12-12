Osmangazi'de meydanın 21 metre altına 2 bin araçlık otopark yapılacak

12 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - Osmangazi Belediyesi’nin şehrin merkezinde 40 dönüm alan üzerinde yapımına başladığı Osmangazi Meydanı’nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 150 milyon lira bedel ödenerek kamulaştırılan 100’den fazla binanın yıkılmasıyla elde edilen arazi üzerinde hayata geçirilen proje için hafriyat çalışmalarına hız verildi. Meydanın altında inşa edilecek olan 2 bin araç kapasiteli 4 katlı kapalı otopark için belediye ekipleri 21 metre derinliğe kadar kazı yapacak. Yapılacak otopark ile şehrin trafik sıkıntısına büyük ölçüde çare olacak olan Osmangazi Meydanı, sosyal ve kültürel tesisleri, millet kıraathanesi ve aktivite alanları ile Bursa’nın yeni marka değeri olacak.

Bölge yayalaştırılacak

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Meydanın altında yer alacak olan 2 bin araç kapasiteli otopark bölgedeki trafik sorununa merhem olacak. Bölgenin yayalaşmasını sağlayacağız. Hafriyat çalışmalarının tamamlanmasının ardından otopark ve meydanın inşaatına başlayacağız. Osmangazi Meydanı hem bugünün ihtiyaçlarına cevap verecek hem de Bursa’mıza değer katacak gerçek bir meydan olacak. Ayrıca Ulubatlı Hasan Bulvarı’nda trafiği yer altına alacağız. Osmangazi Meydanı ile Demiryolu ve Merinos birleşiyor. Muhteşem bir görüntü ortaya çıkacak” dedi.