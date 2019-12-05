Osmangazi’den çiftçiye destek

05 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - Türkiye’nin en verimli tarım alanlarından biri olan Bursa Ovası’nın büyük bir bölümünü ilçe sınırları içerisinde bulunduran Osmangazi Belediyesi, çiftçilerin yanında olmak adına Tarım Komisyonu oluşturdu. Osmangazi Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda gündeme getirilen Tarım Komisyonu oluşturulması önerisi, oy birliğiyle kabul edildi. Osmangazi Belediyesi bünyesinde ilk kez oluşturulan Tarım Komisyonu, 5 üyeden oluştu.

Komisyonun kuruluş amacına ilişkin olarak bilgi veren Başkan Dündar, “Türkiye’nin verimlilik açısından en önemli ovalarından biri olan Bursa Ovası’nda tarım ve hayvancılığın bilimsel ve profesyonel olarak gelişimine yön verici projeler hazırlamak, bölgenin gelişimine katkı sağlayacak projeleri tespit etmek için çaba göstereceğiz. Tarım Komisyonu, çiftçimizin sıkıntılarını tespit edecek ve bizler de bu sıkıntıların çözümü noktasında çalışmalar yürüteceğiz. Hedefimiz üreticilerimize katkı sağlayarak Bursa’daki tarımsal faaliyetleri çok daha iyi yerlere getirmek” dedi.