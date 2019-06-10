Osmangazi’den kırsal kalkınmaya destek

10 Haziran 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Ovası’nda gerçekleştirilen tarımsal faaliyeti hareketlendirmek ve yetiştirilen ürünleri doğrudan tüketiciyle buluşturmak adına Osmangazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Üretici Pazarı projesi, tarladaki ürünü tüketiciye doğrudan ulaştırıyor. Armutköy Mahallesi'nde 21 bin 500 metrekarelik bir alan üzerine kurulan Üretici Pazarı’nda, ovada bulunan her köyün 10 metrekarelik satış ünitesi yer alıyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Ova köylerimizde yetişen ürünlerin doğrudan tüketiciyle buluşmasını sağlamak amacıyla iki yıl önce Üretici Pazarı projemizi uygulamaya koyduk. Bu pazarda, ova köylerimizin her biri için ayrı satış üniteleri yer alıyor. Köylülerimiz kendilerine ait bölümlerde köylerinde yetiştirdiği ürünlerin satışını yapıyor. Üretici ile tüketiciyi doğrudan buluşturuyoruz. Aracılar ortadan kalktığı için Üretici Pazarı’nda fiyatlar her zaman vatandaşımızın yüzünü güldürüyor. Özellikle sebze meyve fiyatlarının artış göstermesinin ardından buradaki satışlarda da artış oldu. Burası, bir nevi Bursa’nın tanzim satış noktası oldu. Vatandaşlarımızı Üretici Pazarı’na gelerek hem taze hem de ucuza sebze meyve almaya davet ediyorum” dedi.