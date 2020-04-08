Osmanlı Kahvecisi'nden sağlık çalışanlarına soğuk kahve desteği

08 Nisan 2020

FİKRİ CİNOKUR

MÜSİAD Antalya Şubesi ve Bayramefendi Osmanlı Kahvecisi Yönetim Kurulu Başkanı Boğaçhan Göksu, tüm düna ekonomilerini ve sosyal yaşamını altüst eden koronavirüsü salgınıyla canla başla çalışan sağlık çalışanlarına destek olmak ve moral vermek için Antalya'da 4 pandemi hastanesinde görev yapan tüm sağlık çalışanlarına yüzlerce şişe soğuk kahve ikram etti.

Soğuk kahveleri hastane çalışanlarına kendisi veren Boğaçhan Göksu, ''Evinde kalamayan yaşamın sürdürülmesi için çalışan bütün sağlık emekçilerinin verdiği mücadele karşısında ne kadar teşekkür etsek azdır. Bizde bir kahvenin kırk yıl hatırı vardır diyerek Antalya’daki sağlık çalışanlarımıza ikramlarda bulunduk'' dedi.

Göksu, koronavirüs salgını sonrası okulların eğiti ve öğretime açılmasıyla birlikte 81 ilde 81 okulda öğrencilere de teneffüslerde kahve ikramında bulunacaklarını bildirdi.

Şirketi hakkında da bilgi veren Boğaçhan Göksu, 2009 yılında Göksu Global Gıda San. ve Tic. A.Ş kurarak gıda sektörüne yönelik üretim yapmak amacıyla faaliyete başladıklarını söyledi.

Şirketin 2011 yılında, 'Bayramefendi Osmanlı Kahvecisi' markasını yarattıklarını ve franchising ile 76 ilde, 187 işletmeye ulaştıklarını anlatan Göksu, farklı alanlara da yatırım yaparak Antalya'nın 40 yıllık markası olan Salman Pastanesi'ni satın aldıklarını, daha sonra Vili Pizza'yı kurduklarını belirtti. Boğaçhan Göksu, son olarak uzun süren tasarım, ar-ge çalışmaları ve sektördeki tecrübelerini birleştirerek 'Bex Coffee&Chocolate' markasını yarattıklarını sözlerine ekledi.