OSTİM Teknopark, Antalya OSB Teknopark’ın mentoru oldu

02 Eylül 2019

DÜNYA/ANTALYA

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile OSTİM Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi arasında Mentör-Mentee Eşleştirme Programı Protokolü imzalandı. Protokolü Antalya Organize Sanayi Bölgesi ile Antalya OSB Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar ve OSTİM Organize Sanayi Bölgesi ile OSTİM Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın imzaladı.

Protokol kapsamında iki şirket iş birliği içerisinde bilgi ve birikimlerini paylaşacak, saha ziyaretleri gerçekleştirecek, ortak farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim hizmeti sunabilecek. Uzmanlık alanlarına göre taraflar arasında karşılaştırma yapılarak örnek uygulamalar yerinde incelenebilecek. Ortak proje başvurusuna da imkan tanıyan protokol, ihtiyaç olması halinde ve diğer tarafın onaylaması durumunda uzman havuzundan faydalanabilme imkanı sağlıyor. OSTİM Teknopark ve Antalya OSB Teknopark, üniversite-sanayi iş birliği ve protokoller kapsamında proje pazarı, eşleştirme etkinliği, sergi, fuar vb. çeşitli etkinlik faaliyetlerini de ortak olarak düzenleyebilecek.

"OSB’ler sanayinin lokomotif gücü"

İmzalanan protokolde konuşan Antalya Organize Sanayi Bölgesi ve Antalya OSB Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, temel amaçlarının ülke kalkınması olduğunu söyledi. OSB’ler arası etkileşime vurgu yapan Bahar, "Bir OSB’miz belli bir konuda önde olurken diğer bir OSB’miz başka bir konuda kendisini geliştiriyor. Bizim asıl ihtiyacımız olan bu etkileşim. OSB’lerimiz ortaya koydukları vizyon ile Türkiye’de öne çıkmış kurumlardır. Kanunuyla, icraatlarıyla, iştigalleriyle Türkiye’nin sanayi konusunda lokomotif gücü konumundalar" dedi. OSB’lerin önderliğinin artarak sürmesi için çalıştıklarını belirten Bahar, "Şimdi bunu Ar-Ge’ye, inovasyona taşıma amacındayız. OSTİM’le de bu amaç kapsamında bir araya geldik. Bu itibarla da burada karşılaştığımız sıcak ortam bize daha büyük cesaret verdi. Orhan başkanımız ve ekibine teşekkür ediyoruz. Bunu daha ileriye taşımak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Antalya OSB’ye açık çek veriyoruz"

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi ve Ostim Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Antalya Organize Sanayi Bölgesinin Türkiye’nin çok önemli bir sanayi bölgesi olduğunu söyledi. Antalya OSB’nin farklı ve yenilikçi çalışmaları olduğunu dile getiren Aydın, "İki OSB’nin birbirinden çok fazla alıp vereceği şeyler olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle Ali Bahar başkanımızın da enerji ve dinamizmi inşallah güzel şeyler yapmamıza vesile olur. OSTİM olarak, Antalya OSB’nin kullanımına sunulmuş bir yapı olarak açık çek veriyoruz. Yapabileceğimiz bir şey olursa her zaman emirlerindeyiz. Bu iş birliğimizin kurumlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.