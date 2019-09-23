OTİ'nin 'Türkiye Turizminde 150 Yıl' Sergisi, Akdeniz Üniversitesi'nde

23 Eylül 2019

BEGÜM AKSOY / ANTALYA

'Türkiye Turizminde 150 Yıl' Sergisi, Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde gerçekleştirilen törenle açıldı. OTİ Holding'in düzenlediği sergide, son 150 yılda turizmi geliştirmek için atılan tüm adımların izlerini taşıyan fotoğraflar, afişler, broşürler, reklam panoları ve turizmin nasıl geliştiğine dair bilgi notları yer aldı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Beykan Çizel, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege ve turizm sektörü temsilcilerinin katıldığı törene, OTİ Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Bektaş ev sahipliği yaptı.

"Sergiyi, uluslararası fuarlara götürebiliriz"

Küratörlüğünü Gökhan Akçura'nın yaptığı, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde sergilendikten sonra OTİ Holding tarafından Turizm Fakültesi'ne bağışlanan serginin açılış töreninde konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, şu ifadelere yere verdi: "Türkiye'yi gezen bu sergi, olması gereken şehrin üniversitesinde yer alacak. Sadece doğal güzellikler; denizi, kumu, güneşi satarak turizm yapamayız. Artık kentin daha çok sanatsal ve kültürel etkinliklere ihtiyacı var. Türkiye Turizminde 150 Yıl Sergisi'nde ilk tanıtım broşürlerinden, ilk biletlere kadar çok güzel enstantaneler var. Geçmişte sağlık hizmetlerimizin kötü olduğu dönemde Romanya'nın sağlık turizmini güçlendiriyormuşuz. Ülkenin nereden nereye geldiğini gösteren bu önemli sergiyi üniversitemizle beraber EMITT'e, uluslararası diğer fuarlara ve Türkiye'deki organizasyonlara da götürebiliriz."

Antalya turizmi 800 yaşında

Antalya turizminin 800 yaşında olduğunu vurgulayan Vali Karaloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Antalya'da Anadolu Selçuklu döneminden bugüne, hala ayakta olan yüzlerce han var. 1230 yılında inşa edilmiş Kırkgöz Han ve benzer nitelikteki hanları, günümüzün 5 yıldızlı oteli seviyesinde. Bu şehrin genlerinde turizm var. Antalya'da bugün turizm gelişiyorsa, bunda tarihsel köklerinin büyük etkisi var. Üniversitenin tarih ve turizm bölümlerinin işbirliğiyle 'Antalya'da turizmin 800 yılı' üzerine de bir kitap hazırlanmalı. Antalya'yla aynı iklime ve coğrafi koşullara sahip olan Mersin'de yoğun devlet teşviklerine rağmen turizm aynı oranda gelişmiyor. Antalya'nın bu konudaki rakipsizliğinin nedeni merak ediliyor.Bunun sebebi şehrin tarihinde gizli."

Akdeniz Üniversitesi'nde turizmin başkentine yakışır düzeyde turizm eğitimi verildiğinin altını çizen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal ise, Türkiye turizminin 150 yılını özetleyen bu koleksiyonun Turizm Fakültesi'nin arşivine eklenmesinin gurur verici olduğunu söyledi.

Sergi, turizm tarihine ışık tutuyor

OTI Holding tarafından Turizm fakültesine bağışlanan sergi, hem sektörü hem de yetişen 4.kuşak turizm öğrencilerini önemli bir bilgi birikimi ile besleyecek bir kaynak eser niteliğinde. Galata rıhtımındaki vapurlardan, Orient Express'e, Sarayburnu'ndan Kapalıçarşı'ya, Pera Palas'tan ilk hava, deniz ve otobüs yolculuklarına kadar Türkiye turizmi için çok önemli sayılabilecek birçok hatırayı içeren sergi, 1863 yılına dayanan Türkiye turizminin dönüm noktalarını ve 150 yıllık gelişimini gösterirken Türkiye turizm tarihine de ışık tutuyor.