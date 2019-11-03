Otomotiv eksiye rağmen ihracatı sırtladı

03 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - UİB’in Ekim 2019 ihracat rakamları açıklandı. Ekim ayındaki ihracatı 2,9 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşen UİB’in geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracat tutarı ise 31 milyar 799 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ekim ayında 2,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB), geriye dönük 12 aylık performansı ise 27,2 milyar dolar olarak açıklandı. Otomotiv endüstrisi ekim ayını geçen yıla göre yüzde 4,32 geride kapattı. Yıllık bazda ise geçen yılın 10 ayına göre gerileme yüzde 5,27 oldu. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği de (UTİB), Ekim ayında 109,1 milyon dolarlık ihracata imza attı. UTİB’in geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracatı ise 1,2 milyar dolar olarak gerçekleştirdi. Ekim ayında 61,8 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (UHKİB) ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,73 arttı. UHKİB’in geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 7,28 artışla, 674 milyon dolar seviyelerinde gerçekleşti.

Ekim ayında 13,8 milyon dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), geriye dönük 12 aylık dönemde ise 163,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Ekim ayında yüzde 9,34 artışla 9,8 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), geriye dönük 12 aylık dönemde ise ihracatını yüzde 4,18 oranında artırarak 133,4 milyon dolar seviyelerinde dış satışa imza attı. Öte yandan UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve ‘diğer’ başlığı altında listelenen sektörlerin Ekim ayı ihracatı ise, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,79 oranında artışla 220,3 milyon dolar olarak açıklandı.