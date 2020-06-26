Otomotiv ihracatında 50 milyar dolarlık Latin fırsatı

26 Haziran 2020

BURSA (DÜNYA) - Pandemi sürecinde yavaşlayan ihracatı canlandırmak için mevcut ve alternatif pazarlarda yeni yöntemler uygulayan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), bir ilke imza atarak yılda 50 milyar dolar otomotiv ithalatı yapan Meksika’ya yönelik Dijital Sektörel Ticaret Heyeti programı başlattı. TİM ve Ticaret Bakanlığı desteği ile düzenlenen ve 21 Türk firmasının katıldığı programda Meksikalı firmalarla online ikili iş görüşmeleri yapılıyor. Pandemi sürecinde yavaşlayan ihracatı canlandırmak için mevcut ve alternatif pazarlarda yeni yöntemler uygulayan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), yılda 50 milyar dolar otomotiv ithalatı gerçekleştiren Meksika’ya yönelik dijital sektörel ticaret heyeti programına başladı. OİB’in Türkiye İhracatçıları Meclisi (TİM) ve Ticaret Bakanlığı desteği ile düzenlediği 21 Türk firmasının katıldığı Meksika Dijital Sektörel Ticaret Heyeti programında, Meksikalı aftermarket, ithalat, tedarik sanayi, toptancı ve distribütör firmaları ile online ikili iş görüşmeleri düzenlenecek. Açılışı 25 Haziran’da webinar (online seminer) ile yapılan program, 2 Temmuz’a kadar sürecek.

Webinar’a OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ev sahipliğinde Türkiye Cumhuriyeti Meksika Büyükelçisi Tahsin Timur Söylemez, Meksika Ticaret Müşaviri İnci Selin Bal Salkım, Meksika Aftermarket, Yedek Parça ve Aksesuar İthalatçıları, Temsilcileri ve Distribütörleri Birliği(ARIDRA) Yönetim Kurulu Başkanı Antonio López, Meksika Otobüs, Ağır Vasıta ve Traktör Üreticileri Birliği(ANPACT) Yönetim Kurulu Başkanı Miguel Heberto Elizalde Lizarraga ile programın Türkiye ve Meksika tarafındaki düzenleyicileri başta olmak üzere yerli-yabancı çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.



Dijital heyet, otomotiv endüstrisinde bir ilk

Programın açılışında konuşan OİB Başkanı Baran Çelik, mayıs ayında kısmen de olsa normalleşmenin başladığına ancak pandemi öncesi sürecine dönmenin zaman alacağına dikkat çekti. Çelik, “Küresel ticaretin büyük yara aldığı ve tedarik zincirlerinin yeniden şekillendirildiği bu dönemde Türkiye’nin güvenilir tedarikçi konumunu güçlendirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda, TİM ve Ticaret Bakanlığı desteği ile düzenlediğimiz, 21 firmamızın katılım sağladığı Meksika Dijital Sektörel Ticaret Heyeti otomotiv endüstrisinde bir ilk oluyor. Uluslararası ticaretin dijitalleştiği, yeni iş modellerinin giderek yaygınlaştığı bu dönemde yeni nesil faaliyetler ile üyelerimizin bu zorlu dönemi atlatmaları ve dünya ticaretinde hak ettikleri konumlarına ulaşmaları için çaba göstermeye devam ediyoruz. Her şey yolunda gittiği takdirde 2021 yılından itibaren hedefimiz; tekrar pandemi öncesindeki rakamlara ulaşmak olacak” diye konuştu.



“Krizde, alternatif pazarlar önem arz ediyor”

Baran Çelik, otomotiv endüstrisi açısından ihracattan yaklaşık yüzde 80 pay alan AB ülkelerinin öneminin yadsınamayacağını ancak alternatif pazarların değerinin özellikle kriz dönemlerinde daha fazla anlaşıldığını vurguladı. Çelik, “Meksika da otomotiv endüstrimiz açısından başlıca alternatif pazarlarımız arasında yer alan önemli bir ülke. Önceki yıllarda da Meksika’ya yönelik hem milli katılım fuar organizasyonları hem de sektörel ticareti heyeti programları düzenledik. Özellikle otomotiv tedarik sanayindeki yüksek ithalatına bakıldığında Meksika, Türkiye için önemli bir pazar potansiyeli barındırıyor. Meksika ayrıca tedarik sanayinde pek çok üründe gümrük vergisiz ithalat da yapıyor. Biz önümüzdeki dönemde iki ülke sektör temsilcileri arasındaki iş birliğinin daha da güçleneceğine ve karşılıklı ticaretin de giderek artacağına yürekten inanıyoruz.”



Meksika’nın otomotiv ithalatı 50 milyar dolar

Meksika’daki otomotiv pazar hacminden de bahseden Çelik, şunları söyledi: “Latin Amerika’nın 1. dünyanın ise 6. büyük motorlu araç üreticisi olan Meksika, yaklaşık 130 milyonluk nüfusuyla otomotiv sektöründe önemli bir pazar konumunda bulunuyor. Ülkede motorlu araç üretimi hızla artıyor ve 2019 yılında 4 milyon adet olarak gerçekleşti. Diğer taraftan, Meksika’daki iç pazar büyüklüğü de 1,5 milyon adet civarında seyretmekte. Meksika’nın toplam otomotiv ithalatı 2019 yılında 50 milyar dolar düzeyinde iken, tedarik sanayi bu rakamdan yaklaşık 30 milyar dolar ile en büyük payı alıyor. Ülkemizin Meksika’ya yönelik otomotiv ihracatı 2018 yılında 180 milyon dolara kadar yükseldi, 2019 yılında ise 136 milyon dolar olarak gerçekleşti. Meksika’ya yönelik otomotiv ihracatımızda tedarik endüstrisi 67 milyon dolar ile öne çıkarken, 43 milyon dolar ile binek otomobiller diğer önemli ihracat kalemimiz oldu.”



“Bu pazara girmek zor değil”

Türkiye Cumhuriyeti Meksika Büyükelçisi Tahsin Timur Söylemez de doğru bağlantılar kurulduğu takdirde Meksika pazarından ciddi bir pay almanın mümkün olduğuna değindi. Büyükelçi Söylemez, “Meksika, Türkiye’ye uzak bir ülke ama buna rağmen 1-1,5 milyar dolar bandında bir ticaret hacmimiz var. Meksika pazarı, özellikle otomotiv sektörü açısından büyük potansiyele sahip, dünyanın en büyük 15. ekonomisi. Dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD ile 3 bin kilometrelik sınırı var. Dünyanın en büyük serbest ticaret alanının bir parçası. Dolayısıyla buraya yatırım yapan ülkelere baktığınızda neredeyse her kıtadan ülkeler var ve çoğu bizimle aynı seviyede. Türk iş insanı için büyük potansiyel barındırıyor. Bu pazara giriş zor değil ama burada iş yapmak için burada olmak gerekiyor. Ve rekabetçi bir şekilde pazara girmemiz gerekiyor. Doğru bağlantıları kurabilmek de çok önemli. Bize karşı çok açık ve çok sıcak olduklarını da belirtmek isterim. Ve bize çok benziyorlar. Bu yüzden iş yapma hususunda çok önemli avantajımız var” diye konuştu.



Büyükelçi’den İspanyolca vurgusu

Ülkenin pandemi döneminde zorlayıcı bir tedbir almadığını, ticaret ve uçuşların şu an serbest olduğunu ifade eden Büyükelçi Söylemez, sözlerini şöyle tamamladı: “Meksika’da insan ilişkileri çok önemli. Güvene dayalı bir ticaret var. Fakat aynı zamanda burası ABD’ye çok yakın olduğundan yarı Amerikan tarzı iş yapma kültürü de var. Ayrıca İspanyolca burada çok önemli bir dil. Burada kalıcı olmak için İspanyolca bilmek gerekiyor. Ülke çok büyük olsa da iş yapan herkes birbirini tanıyor, biraz oligarşik bir yapı olduğunu da söyleyebiliriz. Dolayısıyla doğru bağlantıları kurduğunuzda işinizi çok rahat ve kalıcı bir şekilde yürütmeniz mümkün olacaktır.”

Programda Meksika Ticaret Müşaviri İnci Selin Bal Salkım, Meksika’nın ticaret potansiyeli, otomotiv sektörü ve genel ekonomik durum hakkında bilgilendirme sunumu yaptı. Meksika Aftermarket, Yedek Parça ve Aksesuar İthalatçıları, Temsilcileri ve Distribütörleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Antonio López, ülkenin tedarik sanayinde yılda 30 milyar dolar ithalat yaptığını, pazarın iş modellerinde yenilikçi ve inovatif çözümler beklediğini, distribütörlük tarafında da lojistiğin çok önemli olduğunu ve aynı günde teslimatın öne çıktığını söyledi. Meksika Otobüs, Ağır Vasıta ve Traktör Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Miguel Heberto Elizalde Lizarraga da etkinlikte bir sunum gerçekleştirdi.