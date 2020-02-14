Otomotivciler ‘Bütçe sistemleri ve yönetimi eğitimi’ aldı

14 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - DOSAB Bölge Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen Otomotiv ve Yan Sanayi Ur-Ge Projesi kapsamında, firmaların içyapılarını güçlendirmeye destek olmak amacıyla eğitim faaliyetlerine devam ediyor. 11-12 Şubat 2020 tarihlerinde, “Bütçe Sistemleri ve Bütçe Yönetimi” eğitim programı gerçekleştirildi. Toplam 2 gün 14 saat süren eğitim, projenin başlangıç aşamasında firmalarla birlikte oluşturulan ihtiyaç analizi raporunda ortaya çıkan talep ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak yapıldı.

Eğitim içeriğinde, “Değişken Ekonomilerde Bütçeleme”, “İşletmelerde Planlama Sistemleri, Stratejik Planlama ve Orta Vadeli Bütçeleme”, “Satılan Malın Maliyeti Bütçesi”, “Faaliyet Giderlerinin Planlanması” gibi konu başlıkları yer aldı. Faaliyete DOSAB Otomotiv ve Yan Sanayi URGE Projesi kapsamında, kümede yer alan 15 firmanın 8’i katılım gösterirken; faaliyet kapsamında verilen eğitimin oldukça fayda sağladığını belirtilen katılımcılar için ilerleyen dönemlerde de ihtiyaç analizi raporu doğrultusunda yeni eğitim ve danışmanlık programları planlanıyor.