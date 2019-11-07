Otomotivin geleceği Bursa Teknoloji Günü’nde konuşuldu

07 Kasım 2019

Zehra ORUÇ

BURSA – Sheraton Bursa Hotel’de gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Alseko Group Satış ve Pazarlama Direktörü Ahmet Koç, “Teknoloji nereye gidiyor, sektördeki yenilikler, özellikle otomotiv ve kalıpçılık sektörleri ile alakalı üretim şekillerindeki değişiklikleri müşterilerimiz ile paylaşıyoruz. Partnerlerimizin gelecek vizyonlarını da piyasaya anlatıyoruz. Bursa Teknoloji Günü toplantımızı gelenekselleştirmeyi hedefliyoruz” dedi. Teknolojide firmaların bugününe bakıp, gelecekteki sürecin öngörüsünü müşterileri ile paylaştıklarını söyleyen Koç, otomotiv sektörünün ve teknolojinin bugününü değerlendirdi. Ahmet Koç, “Teknolojinin tam ara dönemindeyiz. Bu arada kalmışlığın sıkıntısını sadece Türkiye değil, dünya çekiyor. Elektrikli araç rüzgarı esiyor. Dünya bu dönüşümde pozisyon almaya çalışıyor. Gelişmeler çok hızlı oluyor, biz de bu gelişmelere ayak uydurmak zorundayız” değerlendirmesinde bulundu.

Uddeholm Satış ve Pazarlama Direktörü Aziz Hatman’ın da eşlik ettiği açılış konuşmasının ardından, ‘Otomotivin Geleceği: Elektrikli Araçlar’, ‘Kalıpçılıkta Katmanlı Üretim Teknolojisi’, ‘Robotların Şekillendireceği Gelecek’, ‘Yeni Nesil AHSS Saclarda Kalp Çeliği ve Kaplama Seçimi’, ‘Otomotiv Yan Sanayinde Robotik Çözümler’ ve ‘Yeni Sorun Çözücüler: Caldie, Vanadis 8 ve Vancron’ konularında sunumlar yapıldı.