"Otopark yönetmeliği uygulama tarihi uzatılmalı"

23 Mart 2020

FİKRİ CİNOKUR

Antalya Müteahhitler Derneği Başkanı Atılgan Sert, 20.02.2020 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Coğrafi Bilgi Sistem İmar Kanununda değişiklik yapıldığını anımsattı.

Koronavirüsü salgını nedeniyle 31 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni otopark yönetmeliği uygulanmasının kısıtlı zaman içerisinde gerçekleşmesinin mümkün olmadığını dikkat çeken Sert, şöyle devam etti.

''Dünyada ve ülkemizde yaşanmakta olan koronavirüs salgını sonrası belediyeler ve resmi kurum çalışanlarının idari izin sayılması nedeniyle yapı ruhsatlandırma işlemleri daha uzun sürede sonuçlanmaktadır. 31 mart tarihinde yürürlüğe girecek Otopark Yönetmeliği yerel yönetimler ve kamu dairelerinde yoğunluğa neden olacak. Bunun da koronavirüs salgınını olumsuz etkileyeceğinden endişe edilmektedir. Salgının yayılması tehdidi oluşturmaması için ilgili yönetmeliğin uygulaması ileri bir tarihe ertelenmeli.''

Bu yasanın uygulanmasının mümkün görülmediğini de anlatan Sert,şöyle devam etti.

''Bir arsamızda imar çapında bina yüksekliği serbest kat ibaresi nedeni ile yeni yayınlanan kanundan kaynaklı ruhsat alınamamaktadır. Arsa 20.02.2020 tarihinden önce riskli yapı ilan edilmiş ve çürük raporu alınmış ve noterden kat karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlenmiş. Belediye yeni düzenleme sürecinin 1 ile 1.5 yıl arasında sürebileceğini söylemektedir. Fakat, 31 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni otopark yönetmeliği, her daire başına bir otopark olacak şekilde düzenlenmesinden dolayı noter sözleşmesinde vaat edilen daire sayısı mevcut arsanın yüzölçümünün küçük olması, kapalı otopark yapımında ise arsa elverişliliği uygun değildir. 31.03.2020 tarihine kadar ruhsat alınamayacağı böylelikle kesinleşmiştir.''

Bu durumda arsa sahipleri binanın çürük raporu alındığı için, müteahhittin de yapmış olduğu masraflar ve otopark adetinden kaynaklı yüzlerce inşaat firmasının sözleşmelerini fesih etmek zorunda kalacağını ve büyük mağduriyetler yaşanacağını öne süren Atılgan Sert, ''Aynı zamanda inşaatın yapılmamasından kaynaklı, on binlerce kişilere istihdam sağlanamayacaktır. Bu mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla, 31.03.2020 tarihinde yürürlüğe girecek olan otopark yönetmeliğinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uzatılmalı'' dedi.