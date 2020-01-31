Oylat ve DOSTUM, EMITT’te tanıtılıyor

31 Ocak 2020

BURSA (DÜNYA) - Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT 2020, Tüyap Fuar Merkezi’nde bugün kapılarını açtı. Bu yıl 24’ncüsü düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT ) 30 Ocak – 2 Şubat tarihleri arasında ziyaretçilerini bekleyecek. İstanbul TÜYAP fuar alanında düzenlenen fuarda, İnegöl de yerini aldı. İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) ile Oylat Kaplıcalarının ortak standında, İnegöl’ün doğal güzellikleri ve şifalı suları tanıtılıyor. İnegöl standında 100’e yakın ülkeden gelecek ziyaretçilere ilçenin değerleri tanıtılıyor.

EMITT 2020 açılışında İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da beraberindeki Başkan Yardımcıları Rıdvan Kocaağa, Fevzi Dülger ve Oğuzhan Uslu ile birlikte hazır bulundu. Açılış törenine katılan Taban, ardından DOSTUM ve Oylat ortak standında incelemelerde bulunup gelen misafirlere bilgiler verdi. Başkan Alper Taban, EMITT fuarı açılışında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile de bir araya geldi. Bakan Ersoy ile İnegöl ve İnegöl’ün turizm değerleri üzerine sohbet edilirken, Başkan Taban şehrimizin değerlini anlattı. Ayrıca bir dönem şehrimizde Kaymakamlık görevinde bulunan Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş ile de fuarda görüşüldü.

Oylat ve DOSTUM ziyaretçilere tanıtılıyor

İnegöl Belediyesi’nin Oylat ve DOSTUM stantları da fuarın açılmasının ardından ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Oylat A.Ş. ve DOSTUM yetkililerinin karşıladığı yerli ve yabancı ziyaretçilere İnegöl hakkında sunumlar yapılıp şehrimize davet edilirken, fuarın İnegöl’e ilişkin önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.