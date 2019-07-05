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Özbek iş dünyasından Dündar’a ziyaret

Buhara Ticaret ve Sanayi Odası Bölge Başkanı Vahob Kakhkhorov, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ı ziyaret etti.

Özbek iş dünyasından Dündar’a ziyaret
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BURSA (DÜNYA) - Başkan Dündar, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Bursa’ya gelen
Buhara Ticaret ve Sanayi Odası Bölge Başkanı Vahob Kakhkhorov’u makamında ağırladı. Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Can Can’ın da yer aldığı ziyarette misafirlerine modern belediyecilik hizmetleriyle Bursa'yı çağdaş bir yapıya kavuşturmak için çalıştıklarını söyleyen Başkan Dündar, Özbekistan’ın To'rakorgan Belediyesi ile kardeş olduklarını belirterek kardeş belediyelerle ilişkileri her zaman güçlü tuttuklarına dikkat çekti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Buhara Ticaret ve Sanayi Odası Bölge Başkanı Vahob Kakhkhorov da, Osmangazi Belediyesi’nin çalışmalarının takdire şayan olduğunu kaydetti. Kakhkhorov, ziyarette Başkan Dündar’a Özbekistan’ın geleneksel kıyafeti ‘Çapan’ giydirdi. Dündar da Özbek heyete Bursa’ya özgü çeşitli hediyeler verdi.

Bursa Osmangazi Belediyesi Buhara Ticaret ve Sanayi Odası Vahob Kakhkhorov Mustafa Dündar

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