Özbek iş dünyasından Dündar’a ziyaret

05 Temmuz 2019

BURSA (DÜNYA) - Başkan Dündar, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Bursa’ya gelen

Buhara Ticaret ve Sanayi Odası Bölge Başkanı Vahob Kakhkhorov’u makamında ağırladı. Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Can Can’ın da yer aldığı ziyarette misafirlerine modern belediyecilik hizmetleriyle Bursa'yı çağdaş bir yapıya kavuşturmak için çalıştıklarını söyleyen Başkan Dündar, Özbekistan’ın To'rakorgan Belediyesi ile kardeş olduklarını belirterek kardeş belediyelerle ilişkileri her zaman güçlü tuttuklarına dikkat çekti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Buhara Ticaret ve Sanayi Odası Bölge Başkanı Vahob Kakhkhorov da, Osmangazi Belediyesi’nin çalışmalarının takdire şayan olduğunu kaydetti. Kakhkhorov, ziyarette Başkan Dündar’a Özbekistan’ın geleneksel kıyafeti ‘Çapan’ giydirdi. Dündar da Özbek heyete Bursa’ya özgü çeşitli hediyeler verdi.