Özbekistan'ın Bursa fahri konsolosluğuna Baklan atandı

23 Eylül 2020

Baktat Zeytin San. Tic. A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Baklan, Özbekistan'ın Bursa fahri konsolosluğuna atandı. Baklan, "Özbekistan'ın Türkiye'deki ilk fahri konsolosu olarak, geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan iki kardeş ülke arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkilerin daha da geliştirilmesi öncelikli görevlerim arasında yer alacaktır." dedi.

Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nin 20 Ağustos 2020 tarihli yazısıyla Özbekistan Cumhuriyeti'nin Bursa fahri konsolosluğu'na atanan Ali Baklan, Baktat Şirketler Grubu kurucularından olup, Akhisar'da faaliyette bulunan Baktat Zeytin San. Tic. A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığını yapıyor.

"Özbekistan geleceği büyük devlet"

Türkiye ile Özbekistan arasında 2019 yılında gerçekleşen ikili ticaret hacminin 2,3 milyar dolar olarak kayıtlara geçtiğini ve toplam bin 300 kadar Türk sermayeli firmanın Özbekistan'da faaliyet gösterdiğini belirten Ali Baklan, "Özbekistan, 30 milyonu aşan genç ve dinamik nüfusu, Orta Asya'nın tam ortasındaki konumu, doğal kaynakları, verimli toprakları ile bölgenin parlayan yıldızı durumunda. 2017 yılında ilk Özbekistan'a gittiğimden bugüne olan gözlemlerimi ve yaşanan gelişmeleri şöyle ifade edebilirim; Özbekistan bir yatırımcının aradığı tüm koşulları sağlayan, potansiyeli yüksek, demokrasisi gelişmekte olan, finansal sisteme tam adapte olmuş, güvenlik kaygısı yaşanmayan bir ülke. Özbekistan, 'Yeni Özbekistan' kavramı ve anlayışı ile her din ve milletten insanın, özgürce ve uyum içerisinde yaşayabildiği, ırkçılık ve dinde aşırılık gibi kavramların toplumda kabul görmediği nadir ülkelerden olup, her din ve milliyette insana nezaketle ev sahipliği yapmaktadır" şeklinde konuştu.

"Özbekistan Cumhuriyeti'nin Bursa Fahri Konsolosluğu görevine atanmış olmaktan büyük mutluluk duymaktayım" diyen Ali Baklan şunları söyledi :

"Türkiye'de 49 bin Özbek vatandaşı yaşamakta olup bunların büyük çoğunluğu Bursa'dadır. Ayrıca Türkiye'deki değişik üniversitelerde 1000 Özbek öğrenci eğitim görmektedir. Özbekistan'ın Türkiye'deki ilk fahri konsolosu olarak, geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan iki kardeş ülke arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkilerin daha da geliştirilmesi öncelikli görevlerim arasında yer alacaktır. Bursa gibi ekonomisi gelişmiş bir şehirde görev almış olmam ise iki ülke arasındaki karşılıklı ticaret hacminin artmasına yeni imkanlar sağlayacaktır."

"Yeni Özbekistan sizi çağırıyor"

Özbekistan'ın, komşuları ile olan iyi ilişikleri ve dış politikadaki barışçıl tutumu ile örnek bir ülke olduğunu ifade eden Ali Baklan, "Sayın Mirziyoyev çok önemli teklif ve öneriler verdi. Pandemi dönemindeki uluslararası işbirliğinden gençlik haklarına, Afganistan meselesinden yoksullukla mücadeleye, çevre sorunlarından uluslararası ulaştırmaya, terörle mücadeleden parlamentoların rolünü arttırmaya, gıdadan kültüre çeşitli konulara değindi. Örneğin, Mirziyoyev; Afganistan'da yeni bir uluslararası işbirliği formatını oluşturmayı, BM bünyesinde daimi faaliyet gösteren bir komite kurmayı teklif etti. Orta Asya'nın çok yıllık kanayan yarası olan Afganistan'daki sorunları sürekli gündemde tutmak, güncel çözümler üretmek bakımından bu teklifi son derece isabetli buluyorum. Mirziyoyev'in bir önerisi de uluslararası çapta Ekolojik Sistemlerin Restorasyonu ve Savunması Gününü belirlemekti. Tabii Aral Denizi faciasını bizzat yaşayan ülke olarak Özbekistan'ın böyle bir teklifte bulunması çok doğaldır. Doğayı, ekolojik sistemleri korumanın ne kadar önemli olduğunu Özbekler kadar derinden anlayan olmasa gerek. Doğrudan Mirziyoyev'in girişimleriyle Aral Denizi bölgesinde büyük ölçülü ağaçlandırma çalışmaları başlatılmış, çevresel facianın etkilerini azaltmaya gayret edilmektedir. Özbekistan bu sorana dünya kamuoyunun dikkatini çekmekte, ders alamaya çağırmaktadır. Özbekistan Cumhurbaşkanı konuşmasında Aral Denizi bölgesinin çevresel yenilikler ve teknolojiler bölgesi olarak ilan edilmesine ilişkin BM Genel Kurulu kararını kabul etme teklifini de ileri sürdü. Özbekistan liderinin konuşmasının en önemli tezlerinden biri, resmi Taşkent'in komşu devletlerle ilişkilere yönelik politika ve yaklaşımlarıyla ilgiliydi. Komşu cumhuriyetlerle ilişkilere açık bir şekilde olumlu ve temelde yapıcı yaklaşım, bölgede gerçekten yeni bir atmosfer yarattı. Bu politika, Özbekistan'ın daha önce ilan edilen komşu devletlerle iyi komşuluk ilişkileri önceliğine ve işbirliği için açık bir dış politika izlemeye bağlılığını açıkça göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Ali Baklan Kimdir?

Türkiye ile Özbekistan arasındaki ticari ilişkilere yapılan katkı ve bireysel ilişkiler sonucu Özbekistan Cumhuriyeti'nin Bursa fahri konsolosluğuna atanan Ali Baklan'ın yurtiçi ve yurtdışındaki Şirket Kurucu Ortaklığı, Yönetim Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü yaptığı, Bak Kardeşler Gmbh- Blg Baklan Gmbh- Bak Frisch Gmbh, Baktat Foods Inc. , Baktat Zeytin Sanayi ve Ticaret A.Ş., Alihan Organic Agro LLC. ile tüm dünyada 54 ülkeye ihracat yapmakta, ürün çeşitliliği açısından elinde tuttuğu 3 bin 200 adet barkodla sektör lideri firmaların başında gelmekte, tüm Avrupa Birliği ülkeleri ile Amerika, Kanada, Kore, Arabistan ve Türki Cumhuriyetlere kadar uzanan geniş dağıtım ağına sahip olarak uzun yıllardır ticaret hayatını sürdürmektedir.

15 ülkeden 170 üniversitenin oluşturduğu Kafkas Üniversiteler Birliği Senatosu'nun kararıyla Bakü Euroasian Üniversitesi tarafından 'Fahri Doktora' unvanına layık görülmüş olan Ali Baklan, Rusya Federasyonu Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanlığı'nın kararı ile Rusya Uluslararası Güney Üniversitesi tarafından 'Uluslararası Akademik Danışma Konsey Üyesi' olarak seçilmiş ve Diploma ile ödüllendirilmiştir.