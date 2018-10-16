Özdilek’in 7’nci hipermarketi Mudanya’da açıldı

16 Ekim 2018

ESRA ÖZARFAT

BURSA-Türkiye’nin birçok noktasında hizmet veren Özdilek Holding, 7 milyon dolarlık yatırımla Özdilek Mudanya Hipermarket’i hizmete açtı. Alışveriş olanaklarının yanı sıra hipermarket içinde Kafe Safahat, Safahat Dönercisi ve Game Factory eğlence merkezi de yer alıyor.



Özdilek Holding, 7. hipermarketini Mudanya’da açtı. 4 bin 630 metrekarelik alanda açılan hipermarket, arazinin altında bulunan Myrleia Antik Kenti kalıntıları ile gündeme gelmişti. Marketin alt katında 200 metrekarelik alanda halkın da ziyaretine açık olan antik kent kalıntıları bulunuyor. Düzenlenen açılışa Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek, aile üyeleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, çok sayıda sanayici ve iş adamı ile Mudanyalılar katıldı. Törende konuşan Hüseyin Özdilek, 1967 yılında başlayan ticaret hayatının 1971 yılında sanayicilikle devam ettiğini, bugün Özdilek’in adını dünyada duyurmuş bir marka haline dönüştüğünü söyledi.

7 milyon dolarlık yatırım yaptı

8 bin 105 kişiye istihdam sağladıklarına işaret eden Özdilek, “Özdilek, 205 milyon Türk Lirası işçilik ödemektedir yılda. 174 milyon Türk Lirası devlete vergi ödemektedir. Devlete borcu yoktur. Her şey kayıt içindedir. Türkiye Cumhuriyeti devleti varsa biz varız. Yasalar dahilinde bu bina 2012 yılında KİPA tarafından 3 no’lu sit olarak Kültür Bakanlığı’ndan alınmış ve binası bitirilmiştir. Mahkeme süreçleri devam etmiş ve 2018 yılında çıkan af ile ruhsatı verilmiş. Burası bugün Mudanya Belediyesi’nden alınan ruhsatla açıldı. Organize perakendecilikte yabancı sermaye ile rekabet edebilmek ayrı bir haz Özdilek için. Bugün 13 şehirde 21 noktada 5 bin kişi ile hizmet veriyoruz. 50 milyon dolar her yıl ülkemize döviz kazandırıyoruz” dedi. Mudanya’ya 7 milyon dolarlık yatırım yapan Özdilek Holding burada 105 kişi istihdam ediyor.



