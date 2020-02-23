Özel Aktif Hayat Tıp Merkezi açıldı

23 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - Hayat Sağlık Grubu bünyesinde katılan Özel Aktif Hayat Tıp Merkezi’nin açılışında konuşan Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul, 5 milyon TL’lik bir yatırımla açılışı yapılan tıp merkezinin fiziki şartları ve donanımlarıyla alakalı da bilgiler verdi. Uzm. Dr. Ahmet Özkul, “2 bin metrekare kullanım alanına sahip tıp merkezimizde fizik tedavi başta olmak üzere, dahiliye, psikiyatri, nöroloji, diyetisyen, branşları bulunuyor. 7’si doktor olmak üzere toplamda 30 personel burada hizmet veriyor. Tıp merkezimizde geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları kapsamında elektroterapi, kuru iğneleme, kupa hacamat ve ozon tedavisi hizmetleri verilecek” diye konuştu.

2 yılda 500 bin hastaya sağlık hizmeti

Hayat Sağlık Grubu olarak, 2018 Şubat ayında çağın gereklerine uygun bir anlayış ve bakış açısıyla hizmete giren 20 bin metrekarelik kullanım alanı ve gelişmiş altyapıya sahip yeni binasında, her gelir grubundan vatandaşa nitelikli sağlık hizmeti sunmak gayesiyle yollarına devam ettiklerini belirten Dr. Özkul, “27 branşta 65 doktor kadrosu, 160 yatak kapasitesi, 11’i yeni doğan olmak üzere toplam 23 yoğun bakım yatağı, 4 modern doğumhanesi ve tam donanımlı 7 ameliyathanesi ile 120 kişilik konferans salonun yanı sıra modern sosyal yaşam alanlarımızla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Geride kalan 2 senede hastanemizde tam 500 bin hastaya sağlık hizmeti sunduk” dedi.