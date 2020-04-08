Özel OFM Hastanesi çalışanlarını çıkarmayacak

08 Nisan 2020

FİKRİ CİNOKUR

Özel OFM Antalya Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Tarık Özçelik ve yönetim kuru üyeleri ve hastane yönetimi, koronavirüs salgını nedeneiyle sektörde yaşanan gelişmeler ve kendi hastaneleriyle ilgili durumu görüştü. Toplantıda, yaşanan küresel krize rağmen OFM Antalya hastanesi'nde 500'e yakın çalışandan hiç bir sağlık çalışanını işten çıkarmama ve çalışanların ücretlerinin önümüzdeki aylarda da ödemeye devam etme kararı alındı. Hastane yönetimi alınan kararları da tüm çalışanlara duyurdu.

Özel OFM Antalya Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Tarık Özçelik, DSÖ'nün pandemi ilan ettiği çok ciddi ve sıkıntılı bir süreçten geçildiğini belirtti. Böyle bir ortamda herkesin üzerine düşen görevi yapması gerektiğini vurgulayan Özçelik, şunları kaydetti.

''Salgın tüm dünyada olduğu gibi maalesef ülkemizde de ciddi bir sağlık sorunu halini almıştır. Koronavirüsün küresel çapta yayılmasının ülkemize ve sektörümüze etkilerini takip etmektesiniz. Tüm toplumu tehdit eden ciddi bir salgın hastalıkla mücadele içindeyiz. Bu ortamda herkesin üzerine düşen görevleri yapmak zorunda olduğuna inanıyoruz. Koronavirüs salgını devam ederken, halkımızın başka ciddi sağlık sorunları da tedavi ve çözüm beklemektedir. Bir taraftan salgın hastalıkla mücadele ederken, diğer taraftan hastalarımızın güvenliğini sağlayarak, diğer acil çözüm isteyen sorunlarını da çözmeye devam edeceğiz.''

-Özel sağlık kurumları ön saflarda olmalı

Özel sağlık sektörünün bu mücadelede ön saflarda yer alması gerektiğine dikkat çeken Osman Tarık Özçelik, ''Özel Sağlık Sektörü olarak bu mücadeledeki yerimizi en ön saflarda almak zorundayız. Ülkemizin istihdamın devamı noktasında gösterdiği çabaları hastane olarak destekliyoruz. Tüm ekibimizin sağlığı ve güvenliğini ön planda tutarak tüm önlemleri aldık. Bütün ekipman ve donanımımız, çalışanlarımızın güvenli çalışması için sağlandı'' dedi.