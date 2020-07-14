“Özel öğretimin geleceğini dijital dönüşüm belirleyecek”

14 Temmuz 2020

İBRAHİM ÇİÇEKÇİ-KONYA

Konya Şehir Koleji Genel Müdürü Danyal Süzgün, COVID-19 salgınının özel eğitim sektörüne etkilerini, sektörü gelecekte nelerin beklediğini DÜNYA'ya değerlendirdi. Yüz yüze eğitimin büyük sekteye uğradığını vurgulayan Danyal Süzgün, özel öğretim sektörüne teknolojik imkanlar dahilinde tarihi bir sorumluluk yüklendiğini ifade etti.

COVID-19 salgını sürecinde yüz yüze eğitimin sekteye uğradığını vurgulayan Süzgün, "Teknolojik imkanlar dahilinde özel öğretim sektörünün tarihi bir sorumluluk yüklenmesi kaçınılmaz oldu. Sektörde bulunan küçük büyük her kurum gelecek nesiller için elini taşın altına koymak zorundadır. Elbette ki ‘yeni normal’ döneminde özel eğitim sektörü hızlı ve profesyonel bir şekilde tüm kayıpları giderecek, insan kaynağını, öğretim kadrosunu ve teknolojik imkanları sonuna kadar kullanıp, eğitimde alternatif yollar bulacak. Bunların çalışmalarına hem devlet hem de sektör temsilcileri başlamış durumda" diye konuştu. Öğrenciye ulaşabilecek bir öğretim ağı inşa edilmesi için çalışmalar yapıldığını ifade eden Süzgün, "Gerek uzaktan gerek yüz yüze eğitim noktasında özel eğitim sektörü projelere başladı. Bu çalışmalarla birlikte yeni model ve metotlar hayata geçirilecek, özellikle de teknolojiyi etkin ve etkili kullanılmaya devam edecek. Bu değişime ayak uyduran kurumlar sektörde tutunacak, uyduramayanlar ise yenilikçi kurumlara bayrağı devredecek” dedi.

“Hijyen yönetim sistemi belgesi aldık”

Pandemi sürecinde Şehir Koleji olarak gerek hijyen noktasında gerekse öğrencilerin eğitimini aksatmayacak online sistemler noktasında örnek olduklarının altını çizen Süzgün,şunları söyledi: “Kurulduğu günden itibaren çağdaş yaklaşımımızla ülkemizin geleceğinde söz sahibi olacak nice öğrencimizi hayata hazırladık. Yenilikçi çalışmalarımızla eğitim sektöründe çıtayı daima yükselttik ve gerekli tüm önlemleri salgın öncesinde aldık. Şöyle ki: Konya’da eğitim kurumu olarak TSE tarafından temizlik ve hijyen alanında verilen ‘Hijyen ve Senitasyon Yönetim Sistemi’ alan ilk okuluz. Ayrıca başarılı yönetimlere verilen ‘Kalite Yönetim Sistemleri’, toplumsal duyarlılığı yaşatan kurumlara verilen ‘Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi’ ve marka kurumlara verilen ‘Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi’ belgelerinin sahibi olarak bu dönemde yapılması gereken her şeyi yapmış ve alınması gereken tüm önlemleri çok önceden almıştık. Bugün ise tüm ortak alanlarda dezenfektan kullanımını artırdık ve hijyenik alanlarımızla öğrenci ve öğretmenlerimizin sağlığını esas alarak, yeni bir döneme başlayacağız.”

“Dijital sistemlere yatırım yaptık”

Yürüttükleri uzaktan eğitim sürecinden olumlu geri dönüşler aldıklarını dile getiren Süzgün, “Yeni dönemde özellikle öğrencilerimizin yüz yüze telafi eğitimlerini tamamlayıp yatırımını tamamladığımız online öğretim sürecini daha aktif hale getireceğiz. Online eğitimler için ikinci bir okul niteliği taşıyan “Dijital Şehir” adını verdiğimiz projemizi de aktif ederek; hem normal seyirde hem de yaşanacak olumsuzluklarda tüm öğrencilerimizin eğitimlerine kesintisiz olarak devam edebilmesi için çalışacağız. Ayrıca öğrencimizin evden çıktıktan sonra tekrar eve dönünceye kadar, bize emanet edilen ailenin en değerli üyesi olduğunun bilincine sahip olarak servisten yemekhaneye, sınıftan havuza kullanacağı her alanda ciddi sağlık önlemleri ile profesyonel bir hizmet standardı sunacağız” ifadelerini kullandı.