Özelleştirilen 6 şeker fabrikası kampanyaya yetişemeyecek

02 Ağustos 2018

HİLAL SÖNMEZ

KAYSERİ - Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, özelleştirilen ve teslim edilmeyen 6 şeker fabrikasının kampanya dönemine yetişemeyeceği uyarısında bulundu.

Üreticilerin de pancar ekimden önemli ölçüde kaçmaya başladığını söyleyen Akay, “Sektörün bütün temsilcilerinin bu işe sahip çıkmak mecburiyeti var. İçinde bulunduğumuz kaos giderek derinleşirse, şeker sektörünün altından kalkamayacağı bir badire ile karşı karşıya kalınır ve bu durum sektörün yok olmasına sebep olur” dedi. Kayseri Şeker Fabrikası 63. olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel kurulda konuşan Akay, özelleştirme kapsamında satılan 13 fabrikadan şu ana kadar 7’sinin teslim edildiğini, 6 tanesinin ise henüz teslim edilmediğini belirterek, “Devlet elindeki fabrikaların çalışacağını düşünüyoruz. Ancak teslim edilemeyen 6 fabrikanın durumunun ne olacağı, sektörün geleceği adına önemli bir soru. Bu sorunun cevabının acil bir şekilde bulunması gerekiyor” diye konuştu.

Türk Şeker nasıl çalıştıracak?

Teslim edilemeyen fabrikalarda herhangi bir revizyon çalışmasının yapılmadığını ve bu durumun fabrikaların kampanya dönemlerine yetişmesini olumsuz etkileyeceğini kaydeden Akay, “Biz Kayseri Şeker olarak, Turhal Şeker Fabrikası’nda revizyonu yapalım, fabrikayı kampanyaya yetiştirelim diye 1.5 aydır gece gündüz çalışıyoruz. Ancak özelleştirildiği halde daha teslim edilmemiş fabrikaların hiçbir revizyon işlemi yapılmadığı herkes tarafından biliniyor. Bu fabrikalar şimdi teslim edilse bile kampanya dönemlerine revizyonu nasıl yetişecek ve nasıl çalışacak? Teslim edilmediği takdirde ise Türk Şeker bunları nasıl çalıştıracak? İşin doğrusu bu soruların cevabı bütün sektörü ilgilendiriyor. Dolayısıyla bu konuda sessiz kalmak, sorunları ifade etmemek doğru değil” açıklamasını yaptı.