Özen Grup’tan Bursa’ya ‘toptan fiyatına market’ yatırımı

08 Ekim 2020

ZEHRA ORUÇ/BURSA

Sheraton Hotel’de düzenlenen basın toplantısında Özen Gross yatırımı hakkında bilgi veren Özen Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özen, bünyesinde sekiz şirketi barındıran grubun amiral gemisinin gıda perakendeciliği olduğunu ifade etti. Cemal Özen, günümüz alışveriş trendlerinin değiştiğini dile getirerek, “Müşterilerimizle dönemsel olarak focus gruplarla müşteri analizleri gerçekleştirerek, kendimizi ve hizmetlerimizi güncelliyoruz. Ekonomik kriz dönemlerinde sektörde güven oluşturmaya ve risk alarak yatırım yapmaya devam ediyoruz. Ülke ekonomisine ve dinamiklere bakmaksızın tüm şartlarımız ile risk alıyoruz. Bu bağlamda yeni konseptteki ilk mağazamızı Bursa’da açıyoruz. Bursa’nın en ucuz marketini açıyoruz. En ucuz hep ucuz sloganı ile toptan fiyatına marke adı altında Özen Gross hizmete açılıyor” dedi. Özen Gross’un 5 bin metrekarelik geniş alanda, 365 gün ucuz ürün sunarak toptan ve perakende hizmet vereceği bilgisini veren Özen, yatırımlara devam edeceklerinin de sinyallerini verdi.

‘Alışverişte Onur Sözü’ sloganı ile gıda perakende sektöründe Onur market olarak 1996'dan beri hizmet verdiklerini kaydeden Özen, “Onur Market bugün Türkiye’nin üçüncü büyük süpermarketi, sekizinci büyük gıda perakendecisi, Bursa'nın en büyük perakendecisi. Öte yandan, Onur Bereket, Onur Hamarat markalarımız ile de kendi marketlerimizin raflarında ürün gruplarımızı sunuyoruz. 2016 yılında start verdiğimiz e-ticaret hizmetini 2020 yılı itibari ile online alışveriş hizmeti olarak sunuyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yürüttüğümüz organizasyonlar sayesinde pandemi döneminde 65 yaş üstüne özel hizmet götürdük. Toplam işlem hacmimizde e-ticaretin payı bugün yüzde 2 seviyesinde” şeklinde konuştu.

Bünyesinde sekiz şirketi bulunan Onur Grup sebze meyve alanında perakendecilik, unlu mamul, gayrimenkul yatırım, inşaat yapı ve lojistik sektörlerinde hizmet veriyor.