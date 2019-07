Özhan’dan 23 Nisan Mahallesi’ne ikinci mağaza

09 Temmuz 2019

BURSA (DÜNYA) - Özhan Marketler Zinciri Genel Müdürü İbrahim Özhan, 23Nisan’daki yeni mağazada da Özhan samimiyeti ve sıcaklığını dostlarına yansıtacaklarını söyledi. Özhan, “ ‘Siz Nerede Biz Oradayız’ sloganımızdan hareketle ve Bursa halkından aldığımız güçle 23 Nisan mahallesindeki ikinci mağazamızı açmanın heyecanını yaşıyoruz. Özhan kalitesine ihtiyaç duyulan ve talep edilen her bölgede kontrollü bir şekilde yer almaya gayret gösteriyoruz. 23Nisan’daki ikinci mağazamızda da tüm samimiyetimizle güler yüzlü hizmetimizi sunarak yeni dostlar edineceğiz. Sizlerden aldığımız güçle kalitemize ihtiyaç duyulan her platformda yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. Özhan dostlarının ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda girişimlerde bulunarak birlikte gelişeceğiz” dedi.

ISO 22000 alan ilk yerel market unvanına sahip olan Özhan Marketler Zinciri, şarküteri, peynir, meze, zeytin, tatlı, yufka, kalem böreği, sucuk, bakliyat gibi Özhan markalı birçok ürünü dostlarının damak tadına sunuyor. 23Nisan2 mağazasında zengin marka seçeneklerinin yanı sıra et ve et ürünleri, şarküteri grubu, meşrubat, deterjan, gıda reyonları ve fast food ürünleriyle ihtiyaç duyulan her ürünü bulmak mümkün. Özhan, gıda konusunda mevcut en yüksek standart olan K-Q TSE-ISO-EN 9000 Kalite Güvence Sistemi ve G-F TSE-ISO-EN 22000 Gıda Güvenliği Belgesi’ne de sahip.

Yeni şubenin açılışına Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in yanı sıra iş dünyası ve STK’ların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.