Özlem Grup, gelecek için hidroponik ve akuaponik tarıma odaklandı

01 Haziran 2020

Enerji, gayrimenkul, inşaat, ticaret ve hizmet sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren Özlem Grup, su ürünleri yetiştiriciliği ve topraksız tarım uygulamaları üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Özlem Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Tekgöz, iklim değişikliği, çevre sorunları, artan nüfus, sağlıklı ve doğal gıda kaynaklarının giderek azalması ve dev bir endüstriye dönüşen gıda sektörünün, beslenmeyi yüzyılın temel sorunu haline getirdiğine dikkat çekerek, bu sorunun Türkiye’yi de yakından ilgilendirdiğine işaret etti. Grup olarak kapalı devre su ürünleri yetiştiriciliği alanında çalışma yürüttüklerini ve belirli bölgelerdeki kaynaklar üzerinde fizibilite çalışmalarının devam ettiğini aktaran Erdoğan Tekgöz, “Özlem Grup olarak, Türkiye’de hatırı sayılır bir su ürünleri üreticisi ve tedarikçisi konumunda olmayı hedefliyoruz. Jeotermal kaynakların kullanımı ile öncelikli olarak ‘Hidroponik Tarım’ çalışmalarını sürdürmekte ve sistemin belirli bir alanında ‘Akuaponik Tarım’ uygulamalarını da hayata geçirmeyi planlıyoruz” dedi.

“11 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılıyoruz”

Tekgöz, Özlem Grup olarak enerji sektörüne, 2018 yılında Ankara Gölbaşı’nda yaklaşık 12 megawattlık eş güce sahip güneş enerji santrali kurarak giriş yaptıklarını belirterek, “GES projemizde daha önce Türkiye’de uygulanmamış olan yerli tasarım tek eksen takip sistemi teknolojisini hayata geçirerek, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmiş olduk. Yıllık 18.750.000 KWH enerji üretim hedefimiz ile yaklaşık 11 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılamaktayız. Kıyaslama yaparsak Eskişehir’deki her 26 kişiden 1’inin evinde tükettiği elektriği biz üretiyoruz. Günümüzde değerinin farkındalığına varmaya başladığımız, dünyamızın sürdürebilirliği için en önemli konulardan birisi olan hava kirliliğine karşı verilen bu mücadelede temiz enerji üretimi ile 10.250.000 tondan fazla CO2 emisyonunun önüne geçerek yaklaşık 450.000 ağacın temizleyebileceği çevre temizliği sağladık. Türk mühendislerimizin ürettiği teknolojimiz ile benzerlerine göre daha yüksek eğim yeteneği ve ölçümleme-optimizasyonu yapay zeka ile yapabilme yeteneği ile verimliliği sürekli maksimumda tutuyoruz. 2019 Temmuz ayı üretim değerlerimiz ile bir rekora imza attık. Özlem Grup Enerji olarak lisanslı enerji projelerinde ve geri dönüşümden kazanılan enerji projelerinde çalışmalarımızı sürdürerek yeni enerji yatırımlarına devam etmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.



“Eskişehir’e ulusal bir eğitim markası kazandırıyoruz”

Özlem Grup’un inşaat sektöründeki üretimleri hakkında da bilgi veren Erdoğan Tekgöz, “Eskişehir’e kazandırmakta olduğumuz ulusal bir eğitim markasının kolej kampusunu kısa bir süre içerisinde tamamlayacağız. Yatırımlarımıza, Batıkent ve Söğütönü bölgelerinde iki yeni konut projesi ile devam edeceğiz. Bu projelerin ardından uzun zamandır üzerine çalıştığımız ve Eskişehir için çok önemli olacak iki ticari proje planlıyoruz” dedi. Karşılıklı konumlarda planladıkları Tek-Mobilia ve Tek-Galeria projelerinin toplam 85 bin metrekarelik inşaat alanına sahip olacağını aktaran Tekgöz, Tek-Mobilia projesinin kentteki mobilya mağazalarının hepsinin bir arada olacağı bir sektörel çarşı projesi olarak tasarlandığını ifade etti. Tek- Galeria projesinde ise karma-konsept bir yaşam merkezi planladıklarını anlatan Tekgöz, şu bilgileri verdi: “Bu projemizde beyaz eşya, halı, avize, dekorasyon mağazaları gibi ticari alanlar planlanıyor. Aynı zamanda cashandcarry mağaza ve elektro market de proje de bulunmaktadır. Projenin farklı bir katında da şehirde boşluğu hissedilen lüks otomobil galerilerine ev sahipliği yapacak bir alan ayrılmıştır. Bu bölgedeki eksikliği hissedilen yeme-içme ve ofis alanları da bu projede yer alacak. Projelerimizin tasarım aşaması tamamlandığı zaman şehrimizin beğenisine sunulacaktır.”