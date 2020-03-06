Özyeğin, Rumeli Buluşmaları’nda iş dünyası ile bir araya geldi

06 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) - Rumeli kökenli girişimcilerin Türkiye’deki ve Balkanlardaki sesi olmak ve dünyaya tanıtmak vizyonu ile çalışmalarını sürdüren Rumelili Yönetici Sanayici ve İşadamları Derneği (RUMELİSİAD), 79’uncu Rumeli Buluşmaları’nda, FİBA Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Hüsnü Özyeğin’i konuk etti.

Almira Otel’de gerçekleştirilen buluşmada konuşan RUMELİSİAD Başkanı Ömer Kumova, derneğin yapmış olduğu çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Kumova, dernek olarak başarılı çalışmaları imza atmaya devam ettiklerini belirterek, “RUMELİSİAD yeni üyeleri, geleceğini oluşturan nitelikli gençleri, değer yaratan üyeleri ve hayata geçirmiş olduğu projeleri ile her geçen gün gücüne güç katmaya devam ediyor. Kurulduğumuz günden bu yana sürekli çalışıyor, üretiyor ve üye sayımızı her geçen gün artırıyoruz. Aramıza yeni katılan üyelerle birlikte daha da büyüyor ve adından söz ettiren çalışmalar gerçekleştiriyoruz” dedi.

Rumeli Buluşmaları’na konuşmacı olarak katılan FİBA Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Hüsnü Özyeğin de RUMELİSİAD Genel Sekreteri Ferdi Yılmaz moderatörlüğünde dernek üyelerine ticaret hayatında yaptığı çalışmalar hakkında paylaşımlarda bulundu.

Girişimcilik hakkında da açıklamalarda bulunan Özyeğin, “Yeni bir iş kurmak, bir işi sıfırdan yaratmak çok keyifli. İyi bir yönetici olursanız, her türlü işi yönetebilirsiniz. Ben, özellikle iş yaşamında genel olarak gençlere önem verdim. Şimdiye kadar 50 bin üniversite mezununu işe aldım. Ülkemiz gençlerinin iyi bir eğitimle, hocalarının, mentorlarının ve iş aleminin desteğiyle neler yapabileceğini çok iyi gördüm” dedi. Bankacılık, perakende, limancılık, enerji gibi çok farklı sektörlerde başarı hikayeleri yazdıklarını belirten Özyeğin, konuşmasının sonunda üyelerin sorularını da yanıtladı.