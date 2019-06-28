Özyıldırım, güven tazeledi

28 Haziran 2019

BURSA (DÜNYA) - Tayyare Kültür Merkezi’nde yapılan genel kurulda Tarihi Çarşılar Federasyonu'nun başına “Türkiye” kelimesini koyabilmek için çalışmalar yapılmasına ve İçişleri Bakanlığı’na müracaat edilmesine karar verildi.

Tek liste ile yapılan seçimde yönetim kuruluna oybirliğiyle Muhsin Özyıldırım (Bursa), Atilla Saraç (İstanbul Kapalıçarşı), Ebubekir Büyükmesci (Konya), Ümit Kaya (İzmir), Yalçın Patat (Kayseri), Yılmaz Sanış (Edirne), Ali Ekber Geçgel (Kadıköy), Metin Soygür (Mudurnu) ve Önder İnalkal (Kahramanmaraş) üç yıllığına seçildiler. Yönetim kurulu da seçimden sonra yaptığı ilk toplantıda başkanlık görevini tekrar Muhsin Özyıldırım’a verdi.