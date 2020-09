Pamuk ekimindeki büyük düşüş Better Cotton’un da hızını kesti

13 Eylül 2020

AHMET USMAN-İZMİR

Bu yıl pamuk ekiminde yaşanan dramatik düşüş, Türkiye’de uygulanmaya başlandığı 2013’ten beri her yıl istikrarlı şekilde artan Better Cotton standardına sahip pamuk üretiminin de gerilemesine neden oldu. Better Cotton ekim alanları 2013’te 7 bin 232 hektar iken, her yıl artarak geçen yıl 53 bin 400 hektar ile zirveyi görmüştü. Tahmini verilere göre bu rakam 2020’de yüzde 17.5 düşüşle 44 bin 42 hektar olarak gerçekleşti. Söz konusu düşüşte geçen yıl 580 bin hektara kadar yükselen pamuk ekim alanlarının bu yıl en iyimser tahminlerde bile 350 bin hektara kadar gerilemesi etkili oldu.

Geçen yıldan bu yana Türkiye’de genel pamuk üretim alanlarında yaklaşık yüzde 40’lık bir azalma olduğuna dikkat çeken İyi Pamuk Uygulamaları Derneği (İPUD) Yönetim Kurulu Başkanı Leon Piçon, “Bu durum elbette Better Cotton üretimine de yansıdı. Henüz lisanslama aşaması tamamlanmadı ama tahmini verilerimize göre ekim alanlarındaki azalma yanında Better Cotton üretimi yapan çiftçi sayısı 3 bin 299’dan 3 bin 6’ya, kütlü Better Cotton üretimi 262 bin tondan 242 bin tona, lif Better Cotton üretimi de 102 bin tondan 94 bin tona geriledi. Bu yılki gerilemeye rağmen üretim rakamları anlamında çok yol kat ettiğimizi ancak hala gidecek yolumuz olduğunu söyleyebiliriz. Hem kurduğumuz ortaklıklar hem geliştirdiğimiz projeler hem de gerçekleştirdiğimiz faaliyetler anlamında her yıl daha kapsamlı işlere imza atıyoruz” dedi.

İPUD’un Türkiye’deki pamuk üretim süreçlerini daha sürdürülebilir bir hale getirme amacıyla 2013’te kurulduğunu vurgulayan Piçon, “Üyelerimiz arasında ihracatçı birlikleri, borsalar, özel şirketler, kooperatif birlikleri, sendikalar gibi tarladan hazır giyime pamuk tedarik zincirinin tüm kurumları bulunuyor. İPUD olarak Better Cotton Inititative (BCI) ile imzaladığımız stratejik ortaklık anlaşması çerçevesinde Better Cotton standardının Türkiye’de uygulanmasından sorumluyuz.Better Cotton, BCI tarafından dünya genelinde 5 kıtada ve 21 ülkede uygulanıyor. 2018’de Better Cotton lisansı ile üretilen pamuk miktarı dünya pamuk üretiminin yüzde 19’una ulaşmıştı. BCI’in 2020 hedefi ise bu rakamı yüzde 30’a, bu üretimi yapan çiftçi sayısını da 5 milyona ulaştırmak. Türkiye’de geçen yıl pamuk üretim alanlarının yaklaşık yüzde 10’unda Better Cotton üretimi gerçekleşti. 2020 hedefimiz bu rakamı arttırmak” diye konuştu.

Çiftçilere daha iyi destek olabilmek için yerel, bölgesel ve ulusal kurumlarla işbirlikleri yaptıklarını anlatan Piçon, örnek pilot projeler yürüttüklerini,çeşitli eğitim ve denetimler gerçekleştirdiklerini, 2019’da 3 bin 961 çiftçi ve işçiye eğitim verdiklerini sözlerine ekledi.