Pamukkale Teknokent’te oda başkanları yönetime döndü

08 Eylül 2020

OSMAN NURİ BOYACI-DENİZLİ

Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş .’de 2017 yılının temmuz ayında hisse sahibi 4 meslek odası başkanının Yönetim Kurulu’ndan istifasıyla başlayan tartışma sona erdi. Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ’ın eşini üniversiteye aldırma ısrarı üzerine YÖK tarafından görevden alınmasından sonra Pamukkale Teknokent’te yapılan Olağanüstü Genel Kurul’da oda başkanları yönetime geri döndü.

Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş .’de 2017 yılında karar süreçlerinde etkinliklerinin işlevsiz hale getirildiğini, yönetimde iş dünyasının gücünün etkisizleştirildiğini ileri süren kurucu ortaklar Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, DTO Başkanı Uğur Erdoğan, DTB Başkanı İbrahim Tefenlili ve dönemin İhracatçılar Birliği Başkanı Süleyman Kocasert, Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmişti.

Tartışma yeniden alevlenmişti

30 Haziran’da yapılan Genel Kurul, tartışmaları yeniden gündeme getirmişti. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürlük görevlerini bırakan Hüseyin Bağ, oda başkanlarını eleştirmiş, Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, “Rektör Hüseyin Bağ’ın, YK Başkanı olduktan sonra kendisini yüksek bir ücretle genel müdür atamak istemesi ve yine yanında getirdiği ve ısrarla yetkinliğini sorup da öğrenemediğimiz bir kişiyi, ısrarlı direnişimize rağmen yüksek ücretle danışman olarak atamak istemesidir” açıklamasını yapmıştı.

Olağanüstü Genel Kurul yapıldı

Eşini üniversiteye alma ısrarı üzerine YÖK tarafından başlatılan soruşma nedeniyle Prof. Dr.Hüseyin Bağ’ın görevden alınıp Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’ın Rektör Vekili olarak atanmasından sonra Pamukkale Teknokent’te odaların konuyu dile getirmesi üzerine Olağanüstü Genel Kurul yapıldı ve yeni yönetim belirlendi. Dört odanın temsilcilerinin katıldığı genel kurulda şirketin büyük ortağı PAÜ adına Rektör Kutluhan, Teknokent Yönetim Kurulu Başkanlığına getirildi. 9 olan üye sayısı eşit temsil için 8’e düşürüldü, Başkan Vekilliği görevi DTO Başkanı Uğur Erdoğan’a verildi. DSO Başkanı Müjdat Keçeci, DTB Başkanı İbrahim Tefenlili, DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Prof. Dr. Necip Atar, Prof. Dr. Selçuk Burak Haşıloğlu ve Prof.Dr. Mustafa Buluş da yönetim kurulu üyeliklerine seçildi.

480 bin lira borçtan söz ediliyor

Genel kurula Denizli Sanayi Odası adına katılan Samet Gündüz, 2017 yılında dönemin rektörü Hüseyin Bağ’ın anlamsız tutumları nedeniyle odaların Teknokent yönetiminden çekildiğini hatırlatarak, “Kendi kendini genel müdür atayarak yüksek bir maaş belirledi. Buna itiraz ettik, düzeltilmedi. Oda başkanlarımız bir daha asla ne yönetim kurulu ne de genel kurul toplantılarına katılmadı. Genel kurullarda gelir-gider durumunu sorduysak da bilgi alamadık. Şirketin özellikle son üç yılda zarar ettiğini söyleyen Gündüz, “480 bin lira gibi bir borçtan söz ediliyor. Teknopark’ın doluluk oranı yüzde 98’di. Odalar yönetimden çekildikten sonra yönetilemedi ve sürekli zarar etti. Bu borç nasıl oluştu inceleyip göreceğiz” dedi.

Yeni bir dönem başlıyor

Pamukkale Teknokent A.Ş. Başkan Vekilliği’ne seçilen Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, yeni bir dönem başladığını belirterek, “Odalar 3 yıl önce yönetimden istifa etmişti. Yeni Rektör atanınca konuyu aktardık. Hemen Olağanüstü Genel Kurula gidildi. Pamukkale Teknokent, artık üniversite ile iş dünyasının sağlıklı bir işbirliği yürüteceği bir yapıya kavuştu. Yönetim Kurulu üye sayısı 8’e düşürülerek eşit temsil sağlandı” diye konuştu.

Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci de, 4 oda ve birliğin Teknokent’in yüzde 27 hissesine sahip olduğunu vurgulayarak, “Ülkemizin yetiştireceği mucitler ve onların icatları ülkemiz için oldukça önemlidir. Teknokent gibi yapılara sahip çıkmak bizim için ödevdir. Üç yıl işbirliğinde, teknolojik ve inovatif çalışmaların Denizlili girişimcilerle buluşmasında sıkıntılar yaşandı. Ortamın daha sağlıklı ve Denizli’ye katkı sağlayacak hale geldiğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.