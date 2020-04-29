"Pamukluk Barajı inşaatı devam etmeli”

29 Nisan 2020

MERSİN - Mersin’in Tarsus ilçesinde 2011 yılında sulama, enerji ve içme suyu temininde kullanılmak için temeli atılan Pamukluk Barajı’nın inşaat çalışmalarının ödenek sorunu nedeniyle olumsuz etkilendiğini belirten Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin, yüklenici firmanın yaşadığı finans sorunları nedeniyle projeden çekileceğine yönelik duyumlar aldıklarını söyledi. Aradan geçen 9 yılda benzer finans sorunları nedeniyle 3 kez el değiştiren baraj projesinin bir an önce tamamlanarak kamu hizmetine kazandırılması gerektiğini belirten Başkan Engin, “Pamukluk Barajı inşaatı yılan hikayesine dönmeden gerekli önlemler alınmalı ve en azından ön yüzey betonlarının yıl içinde tamamlanarak Mersinlilerin hizmetine kazandırılmalıdır. Çünkü Pamukluk Barajı Mersin için önem arz eden stratejik bir projedir. Projenin tamamlanmasıyla 9 bin 776 kişiye ek istihdam ve yılda 131 milyon TL’lik gelir artışı hedefleniyor” dedi.

“Tamamlanırsa Çukurova havzasının tarımına can suyu olacak”

Mersin’de yılın 12 ayında kesintisiz tarımsal üretim faaliyetlerinin yapıldığını ve baraj projesinin kentin sulama suyu ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayacağını hatırlatan Hasan Engin, “Koronavirüs salgınının tarımın ne kadar önemli olduğunu ve üzerinde ne kadar ciddiyetle durulması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Tarımda üretim ve tedarik zincirinin mutlak suretle aksamadan sürdürülmesi için tarımsal sulama kaynaklarının arttırılması gerekmektedir. Bu nedenle Pamukluk Barajının tamamlanması ile enerji maliyetlerinin önüne geçilecek bu projeyle ucuz sulama maliyetleri ile Çukurova havzasının tarımına can suyu olacaktır” diye belirtti.

Yılda 68 milyon kilovat saat enerji üretecek

Pamukluk Barajı tamamlandığında yıllık 282 milyon metreküp su depolama hacmine ve yıllık 128 milyon metreküp içme suyu kapasitesine sahip olacak. Ayrıca barajdan 184 bin dekar zirai araziye sulama suyu temin edilmesi hedeflenirken, şehir merkezi başta olmak üzere birçok mahalleye 2060 yılına kadar içme suyu verilecek. Baraj projesinde yılda 68 milyon kilovat saat enerji üretilmesi de öngörülüyor.