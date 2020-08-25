Pandemi arasından sonra ilk güzellik fuarı Bursa’da kapılarını açıyor

25 Ağustos 2020

BURSA (DÜNYA) - 3 Eylül Perşembe günü kapılarını açacak fuar, Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu, Bursa Kuaförler Odası, Bursa Berberler Odası, BESDER Bursa Estetik Sektörü Çalışanları Derneği ve KOSGEB tarafından destekleniyor. Pandemi arasından sonra Türkiye’deki ilk güzellik fuarını gerçekleştirdiklerini ifade eden Network Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eker, “Fuara Türkiye’nin 6 farklı bölgesinden ve 12 farklı ilinden 44 firma katılıyor. Bu rakamlar, Bursa’ya duyulan güvenin bir yansımasıdır. Fuarda ilk kez HİBRİT fuar uygulamasını hayata geçireceğiz, böylelikle reel fuar devam ederken sanal ortamda da alıcı ve satıcılar iletişim kurabilecekler. Artık hayatımızın bir parçası olan ateş ölçer, dezenfektan ve sosyal mesafe uyarıları dahil gerekli tüm önlemleri aldık. Tüm sektör profesyonelleri ve ilgi duyan halkımızı fuara bekliyoruz” diye konuştu.

Network Fuarcılık Pazarlama Müdürü Egemen Gür de fuara, kozmetik, makyaj, dermokozmetik, saç bakım ürünleri, el ayak ve tırnak bakım firmaları, parfüm firmaları, estetik ve güzellik merkezleri, güzellik akademileri ve medikal cihaz firmalarının katıldığını, ziyaretçi olarak da ağırlıklı olarak güzellik uzmanları, estetik uzmanları, kuaförler, berberler, doktorlar, diyetisyenler ve sektöre ilgi duyan kişilerin katılacağını belirtti. Gür ayrıca, 3-6 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan fuarda, 4 gün boyunca etkinlik alanında sektörle ilgili eğitimler, workshoplar ve sahne etkinlikleri düzenleneceğini de ifade etti.