Pandemi döneminde eğitimleri online platformlara taşıdı

23 Temmuz 2020

BURSA (DÜNYA) - KalDer Bursa Şubesi Yönetim Kurulu, Dünya Gazetesi Bursa Bölge Temsilciliğini ziyaret ederek Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi ile pandemi sürecini ve 2020 - 2022 dönemi planlanan faaliyetleri paylaştı. Ziyarette KalDer Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Emin Direkçi’nin yanı sıra Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şirzat Karayel, Denetleme Kurulu Üyesi Fatih Fazlı Çığ, Denetleme Kurulu Üyesi Alper Pekmezcioğlu, Genel Sekreter Aykan Kurkur ile Sempozyum ve Üyelik Yöneticisi Arzu Özel de hazır bulundu.

Yönetim Kurulu Başkanı Emin Direkçi; şubat ayında göreve geldikten sonra ilk iş olarak KalDer’e emeği geçen geçmiş dönem yönetim kurulu üyeleri, başkanları ve gönüllülerini bir araya getirerek bir çalıştay yaptıklarını kaydetti. Bu çalıştaydan elde edilen sonuçlar ile çalışmalarına yön verdiklerini belirten Direkçi, her yıl düzenlenen sempozyum ve ödül sürecini bu yıl pandemi nedeniyle ertelediklerini anlattı. Öte yandan bu süreçte online etkinlik ve eğitimlere başladıklarını dile getiren Emin Direkçi, “Merkez ve şubeler koordinasyonunda yaptığımız bu programlar yoğun ilgi gördü, bu programları tüm toplumun katılımına açtık. Bu dönemde programlarımıza 10 bin kişi katıldı. Online platformlarda çalışmak, bize yeni iş yapış şekillerini öğretti. Fiilen uzak kaldığımız dönemdeki iletişim ve paylaşımlarımızın üyelerimiz tarafından takdir görmesi bizi oldukça mutlu etti. Toplumda KalDer’e duyulan güven ve ilgi bizleri cesaretlendirdi. Bu süreçte yeni üyeler, KalDer ailesine katılmaya devam etti. Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu temsilcileri ile yaptığımız toplantıda; bu alanda katkı sağlamak adına, artık platformun ev sahibi kurumları arasında yer alıyoruz” dedi.

KalDer Bursa Şubesi olarak mükemmellik kültürünün bir yaşam biçimi olarak benimsenmesi adına çalışmalar yürütmeye devam edeceklerini aktaran Direkçi, “Bu amaçla üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz. Gelişmeleri takip ederek koşullar doğrultusunda ertelediğimiz çalışmalara başlamak ve yeni iş modelleriyle çalışmak için heyecanımız ilk günkü gibi devam ediyor” diye konuştu.