“Pandemi sonrası Bursa, yatırımın üssü olacak”

02 Haziran 2020

BURSA (DÜNYA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Genç MÜSİAD Bursa Şubesi, ‘COVID-19 Sonrası Dış Ticaret’ konulu online konferans düzenlendi.

BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Dış Ticaret Konseyi Başkanı Murat Bayizit’in konuk olduğu video konferans, çok sayıda Genç MÜSİAD üyesinin katılımıyla gerçekleşti. Genç MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Abdülkerim Demir’in moderatörlüğünde yapılan video konferansta konuşan Murat Bayizit, pandeminin ardından Bursa’nın daha da değer kazanacağına işaret etti.

Pandemi dönemini ‘çok yapıcı bir yıkım dönemi’ olarak tanımlayan Bayizit, “Bu dönemin bize öğrettiği dillere pelesenk olmuş çok şey var evet ama özellikle Bursa’ya öğrettiği çok önemli şeyler daha var. Pandemi döneminden sonra özellikle Türkiye’ye kayacak olan yatırımların ana üssü Bursa olacağını düşünüyorum. Bunun emarelerini de alıyoruz. Yatırım yapmaya gelenler oluyor bu süreçte. Bunun en büyük sebeplerinden biri de tabi TEKNOSAB yatırımı” dedi. Sağlıktaki başarıyı artık, uluslararası arenada güvenilir ticarete ve güvenli üretime dönüştürmek gerektiğini ifade eden Bayizit, “Bakanlığımız salgın sürecini gerçekten çok iyi yönetti ve aynı başarıyla yönetmeye devam ediyor. Sağlıkta yapılan bu güzel ve başarılı yönetimin uluslararası arenada güvenilir ticarete ve güvenli üretime dönüştürülmesi lazım. Bu anlamda iyi bir algı yapmamız gerekiyor.” şeklinde konuştu.

“Pandeminin dünyaya kaybı 60 trilyon dolar”

Bayizit şöyle devam etti: “COVID 19, dünya ekonomisine 60 trilyon dolar kayıp yaşattı. Dünya ticaretinin yüzde 9,7’sinin azaldığı söyleniliyor. Elektrikli araçlara da ciddi talep olacağı gelen bilgiler arasında. Dünyada en çok ihracatı yapılan ürünler, 509 milyar dolar rakamla elektronik ve özellikle telefon, 499 milyar dolarla petrol ve türevleri, 362 milyar dolarla da otomotiv ve yan sanayi. COVID ile birlikte petrokimyanın, hijyenik ürünlerin, akıllı cihaz ve bilgisayarların artışta olduğunu görüyoruz.”

“e-ticarette gerideyiz”

E-ticaretin yeni dönemde çok önem kazanacağına vurgu yapan Bayizit, “Biz Türkiye olarak maalesef e-ticaret konusunda çok gerilerdeyiz. Türkiye’nin şu anda toplamda yaptığı ihracatın yüzde 0,3’lük kısmı e-ticaretle yürüyor. Türkiye’de büyük 6 e-ticaret sitesi sayarsak bunların 4’üyabancılara ait. Diğer 2’sini de ciddi finans problemleri var. E-ticaret konusuna daha da eğilmemiz gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

“Gençler piramidin dışına çıkmalı”

Gençlere tavsiyelerde de bulunan Bayizit, “2025 sonrası dönemi, Türkiye için müthiş bir yapılanma ve yukarıya çıkış dönemi olarak addediyorum. Bizim şimdiden bununla ilgili altyapıyı hazırlamamız gerekiyor. Bunları yapıyoruz ama esasen bir uyanışa ihtiyaç var. Özellikle burada ciddi bir şekilde rol alacak gençlerin piramidin dışına çıkıp piramidin heybetine bakmaları gerekiyor. Biz piramidin içindeyken ne kadar büyük ve heybetli bir şeyin içinde olduğunu göremiyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.