“Pandemi sonrası ortaya çıkan rakamlar sevindirici”

06 Ağustos 2020

BURSA (DÜNYA) - DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, ihracat rakamlarının dünyayı saran pandemi krizine rağmen hükümetin aldığı önlemler ve sanayicilerin dirayetli duruşları ile mümkün olduğunu belirtti. Çevikel, pandemi sonrasındaki hızlı toparlanmanın ilerleyen aylar açısından umut verici olduğunu söyledi. Pandemi sürecinde istihdam ve üretim açısından sanayicilerin sağlam duruşu ve hükümetin destekleri ile zorlu süreci mümkün olan en hafif şekilde atlatacaklarına olan inancını dile getiren Nilüfer Çevikel, yeni düzene ayak uydurabilen sanayicilerin ve ülkelerin pandemi sonrasındaki yeni ekonomik düzene güçlenerek gireceklerini vurguladı. Nilüfer Çevikel, Türkiye’nin en önemli organize sanayi bölgelerinden biri olan DOSAB’ta hizmet veren iş insanları ve sanayiciler olarak ülke ekonomisine daha fazla katkı koyarak, gelişimin ve büyümenin önünü açacak her türlü çalışmanın destekçileri olacaklarını ifade etti.