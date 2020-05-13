Pandeminin sanayi sektörüne etkileri konuşuldu

13 Mayıs 2020

BURSA (DÜNYA) – Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Üyesi Erol Gülmez, gerçekleştirilen canlı yayınla NOSAB’lı sanayicilerle buluştu. Gülmez, “Virüsün dünyada yayılmaya başladığı ilk günlerden itibaren, bölge sanayicilerimizin bu salgını en az hasarla atlatması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. NOSAB’ın sosyal medya hesabından gerçekleştirilen canlı yayında salgının üretim, çalışma yaşamı ve enerji fiyatlarına yansımaları ile sosyal hayata etkileri üzerine değerlendirmelerde bulunan Erol Gülmez, “Neyse ki virüsün etkileri dünyada azalmaya başlıyor, bu kriz dönemini en kısa sürede atlatmayı temenni ediyorum” diye konuştu.

“Salgın Türkiye’de görülmeden önlemlerimizi aldık”

NOSAB’da salgına karşı alınan önlemler hakkında bilgilendirmelerde bulunan Gülmez, “Salgın Türkiye’de ilk olarak 11 Mart’ta görüldü ama bu virüs dünyada daha önce yayılmaya başlamıştı. Biz bunu daha önce gördüğümüz için, sanayicimizin bu salgını en az hasarla atlatması için adımlarımızı hızla girişimlerde bulunduk. Türkiye genelinde önlemler alınmadan, biz NOSAB’da bazı uygulamaları başlattık. Ekonomik önlemler açısından, belki Türkiye’de ilk kez yapılan bir anket çalışmasına imza attık” dedi. Anket çalışmasıyla bölge sanayicilerinin taleplerini ve salgının bölgeye etkisini ölçmek istediklerini kaydeden Gülmez, “Üretim kayıtlarını, salgının ihracata etkisini ölçtük. İlgili bakanlıklarımız ve kurumlarla anketin sonucunu paylaştık. Buralardan geri dönüşler de geldi. Ücretsiz izin desteği, nefes kredisi gibi taleplerimiz gerçekleşti” şeklinde konuştu.

Sanayicilerin maliyetlerini artıran unsurlar

Sanayicilerin salgın sürecinde karşılaştığı sorunlara da değinen Gülmez, “Siparişlerde düşme, iptaller yaşandı. İmalatı gerçekleştirilen bazı ürünlerin Avrupa’dan tedarikinde sıkıntılar yaşandı. Hammadde ve yarı mamul tedarikinde, lojistikte fiyatlar yükseldi. Maske ve dezenfektan temininde firmalarımız bazı sıkıntılar yaşadı. Bunların hepsi sanayicinin maliyetinin artıran unsurlar oldu” değerlendirmesini yaptı. Bölgede üretimin yüzde 50 oranında düştüğünü ancak buna rağmen elektrik fiyatlarında artış yaşandığının altını çizen Gülmez, bunun en büyük sebebinin Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) olduğunu kaydetti. Gülmez, üretimin artmaya ve sanayide çarkların dönmeye başlamasıyla birlikte elektrik fiyatlarında bir azalma yaşanacağını öngördüğünü belirtti. Erol Gülmez şöyle konuştu, “Salgının ardından çalışmalarımıza yavaş bir üretim modeliyle başlayacağız ve bu zamanla artacak. Azalan talepler, üretimin yavaş olması fiyat artışlarını da beraberinde getirecek. Pandeminin ardından ekonomilerin ekonomi biraz daha içe kapanık olacaktır. Ülke kendi üretimini destekleyecek. Burada üretebiliyorsak, ithalatı desteklemeye gerek yok. Bu süreçten sonra üretim ve tarımda daha da yerlileşme yaşanacağını düşünüyorum.”