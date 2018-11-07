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Panorama 1326 Bursa’da halk günü başlıyor

“Panorama 1326 Bursa” Fetih Müzesi’nde halk günü bugün başlıyor. Müze, Çarşamba günleri ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Panorama 1326 Bursa’da halk günü başlıyor
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BURSA - Osmangazi Belediyesi’nin Bursa’ya kazandırdığı “Panorama 1326 Bursa” Fetih Müzesi, Çarşamba günleri ücretsiz olarak ziyarete açık olacak. Halk günü uygulaması bugün başlıyor.

Osmangazi Belediyesi tarafından 3 yılda tamamlanan, dünyanın tam panoramik en büyük müzesi ‘Panorama 1326 Bursa’ Fetih Müzesi’nde Bursa’nın fethi 360 derece panoramik olarak canlandırılıyor. 4 bin 500 metrekarelik zemin, 8 bin 500 metrekarelik kullanım alanına sahip müzede 42 metre çapı ile dünyanın en büyük kubbesi bulunuyor. Kubbenin oturtulduğu 6 direk, Bursa’da medfun 6 padişahı simgeliyor. Kubbenin bulunduğu bölümün alt katı bin kişilik gösteri merkezi olarak kullanılırken, binada kütüphane, satış reyonu, kitap okuma yeri, kafeterya, sergi ve bekleme salonları, 2 adet küçük sinema salonu ile sunum salonu yer alıyor. Müzenin başdanışmanlığını dünyaca ünlü Osmanlı Tarihçisi Profesör Doktor Halil İnalcık yapmıştı.

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