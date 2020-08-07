Pan’s Marine, 5 yeni tekne modelini piyasaya sunacak

07 Ağustos 2020

MEHMET NABİ BATUK-MERSİN

Polietilen malzemeden tekne üretimi amacıyla RMA Yatırım’ın desteğiyle Melih Avunduk ile Aygül Ay tarafından Haziran 2019’da Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan Pan’s Marine, büyümesini pandemi sürecine rağmen sürdürüyor. Bugün itibarıyla 3 farklı modelde günlük olarak 8 tekne üretim kapasitesi ile imalat yapan firma, satışlarda da sektörde hızla yükselerek 2019 yılının son çeyreğinde Türkiye’de en fazla tekne satışı yapan 3 firma arasına adını yazdırdı. Yeni modeller üzerinde Ar-Ge çalışmalarının sürdüğünü 1 yıl içinde 5 yeni model daha piyasaya sunacaklarını ifade eden Pan’s Marine ortaklarından Melih Avunduk, toplam model tekne sayılarını da 8’e çıkaracaklarını ifade etti. Sektördeki en büyük hedeflerinin polietilen teknelerle ilgili Türkiye’deki ithalat açığını kapatmak olduğunu ifade eden Melih Avunduk, son yıllarda Avrupa ve Amerika başta olmak üzere polietilen malzemeden üretilen teknelere yönelik büyük bir talep olduğunu dile getirerek “Türkiye’de bu talebin yoğun olduğu bölgelerden biri. Ancak bu teknelerin Türkiye’ye geliş maliyetleri çok yüksek. 4 metrelik bir teknenin maliyeti yaklaşık olarak 40 bin lira gibi bir rakam tutuyor. İşte Pan’s Marin buradaki ithalat açığını kapatmak ve daha kaliteli tekneleri uygun fiyatlarla insanlar ile buluşturmak için doğdu” dedi.

İlk ihracatını KKTC’ye yaptı

Polietilen teknelerin bakım maliyetlerinin olmaması, yüksek güvenlik standartlarına sahip olması nedeniyle son süreçte özellikle AFAD, Tarım ve Orman Müdürlükleri ve balık çiftliklerinden yoğun talep aldıklarını belirten Avunduk, ilk ihracatlarını da KKTC'ye gerçekleştirdiklerini belirtti. ABD, Kuveyt, Romanya gibi ülkelerden de sipariş aldıklarını ancak COVID-19 pandemisi nedeniyle sevkiyat işlemlerini ileri bir tarihe ertelediklerini ifade eden Avunduk, “Türkiye’de şuanda 5 bin 500 takipçisi olan bir marka haline geldik. Bu marka değerimizi dış pazarlarda da yükseltmek için özel projeler geliştiriyoruz. Başta ABD ve Kanada’dan yoğun bayilik teklifleri alıyoruz. Yeni bir firma olmamız ve markamızın kalite standartlarını ihlal edebilecek bir olaya mahal vermemek için yüksek kalite standartları olan bir bayilik sistemi üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca tek tip bir fiyat politikası oluşturarak tüm pazarlarda markamızı hem finansal hem de kalite açısından korumayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Seri üretim için 2 yıl tesis ve ürün Ar-Ge’si yaptık

Polietilen tekne imalatı için 10 milyon doları aşan yüksek teknolojili bir altyapı yatırımı yaptıklarını ifade eden Melih Avunduk, şöyle konuştu: “Üretim için gerekli altyapıyı oluşturmak için ilk önce monoblog fırın yatırımı gerçekleştirdik. Daha sonra seri üretime geçebilmek için 2 yıllık bir Ar-Ge sürecinden geçtik. Bu süreçte değişik modellere uygun birçok kalıp modeli üzerinde çalıştık. İlk başta 3.55 ile 4.30 olmak üzere 2 farklı model kalıbımız oluştu. Dünyanın birçok bölgesinde fiber teknelerden polietilen teknelere geçiş dönemi yaşandığı için iç pazara açılırken başta bu kadar popüler olacağımızı düşünmüyorduk.”

“Tekneler ağır testlerden başarı ile geçiyor”

Polietilen teknelerin güvenlik seviyelerini ölçmek amacıyla sahip oldukları 3 model üzerinde çok ağır güvenlik testleri yaptıklarını ifade eden Melih Avunduk, “Polieliten teknelerimizle kayalıklara çarptık. Araçların arkasına bağlayarak yollarda sürükledik. Teknelerimizin üzerinden traktörle geçtik. Tüm bu testleri videoya kaydederek insanlara gösterdik. Kayalıklara çarpan teknelerimiz suyun üzerinde kalmaya devam etti. Üzerinden traktör geçen teknemiz üzerinde herhangi bir çatlama veya kırılma olmadı” diye belirtti.