Parsan yeni yatırımlarla büyüyor

10 Ekim 2018

Sabiha Toprak

Dilovası’nda ileri teknolojiye sahip tesisleriyle otomotiv sektörü, iş makineleri, tarım, deniz ve havacılık sektörü dahil pek çok sektör için montaja hazır parçalar üreten Parsan Makine Parçaları Sanayi A.Ş.’nin sektördeki 50. yılı kutlama ve yeni tesisisin açılış töreni gerçekleştirildi.

Törene; Kocaeli Valisi Sayın Hüseyin Aksoy’un yanı sıra, Vali Yardımcısı Osman Ekşi, Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Fikret Orman, Makineciler Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sedat Silahtaroğlu, PARSAN Makine Parçaları Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile GÜRİŞ Sanayi Grubu Başkanı Dr. Mehmet Varlık GÜRİŞ HOLDİNG kurucu ve Onursal Başkanı İdris Yamantürk, GÜRİŞ Holding Yönetim Kurulu Başkan ve Genel Müdürü Hamdi Yamantürk, GÜRİŞ Sanayi Grubu şirketlerinin yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

50. yılında açık ara lider

Dr. Mehmet Varlık ”Sanayi grubumuz yarım asırdır metal şekillendirme konusunda çalışmaktadır ve bu konuyla ilgili yatırımlar yaparak büyümektedir. Bu yatırımları yarattığımız fon ile gerçekleştirmemiz ve grubumuzun finansal yapısı müşterilerimize güven vermektedir. 50 yıl önce dövme alanında faaliyete başlayan Parsan, önce OMTAŞ’ı alarak ve ardından Dilovası’nda kurduğu yeni tesisi ile Türkiye’nin açık ara en büyük dövme firması haline gelmiştir. Avrupa’da aks mili üretiminde birinci sırada yer alan Parsan, Dilovası Tesisi’nde son dövme teknolojilerine yaptığı yatırımlar ile yeni ürünlerde de dünya liderliğine aday oldu. 2000 yılından bu yana Sanayi Grubu bünyesinde yer alan ASİL ÇELİK ile kendi hammaddesini ürettirebilen PARSAN, dünyada çelikten bitmiş ürüne kadar olan katma değer zincirini müşterilerine sunabilen sayılı kuruluşlardan biridir.

Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ise beşinci büyük döküm kuruluşu olan DÖKTAŞ’ı iki ay önce bünyesine katan GÜRİŞ Sanayi Grubu, metal şekillendirme alanındaki büyümesini hızlandırdı.

Etkili tedarik zinciri yönetimi

Dr. Mehmet Varlık,” ARGE’nin GÜRİŞ Sanayi Grubu için çok önemli olduğunu vurgulayarak, müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda proaktif bir yaklaşımla çözümler geliştirdiklerini belirtti. Dr. Varlık; ¨Müşterilerimizin sadece tedarikçisi değil, stratejik çözüm ortağı oluyoruz. Ürünün daha tasarım aşamasında müşteriyle iletişime geçerek ortak ürün dizayn çalışması yapıyoruz. Bunun ötesinde, şekillendirme, işleme, arzu edilirse montaj, lojistik yönetimi ve yerinde mühendislik hizmetleri ile müşterilerimizin montaj hattına teslimat yapıyoruz. Ayrıca Avrupa Bölgesi’ndeki müşterilerimize beş farklı lokasyonda konsinye ambar hizmetleri sunuyoruz¨ diye devam etti.

Çelik dışında malzemeler de üretiliyor

Sadece otomotiv sektörü alanında değil iş makineleri, tarım, deniz ve havacılık gibi sektörlerde de montaja hazır parçalar ürettiklerinin altını çizen Dr. Varlık ¨Biz sadece çelik değil, PARSAN’ da çelik dışındaki diğer malzemeleri de dövebiliyoruz. Inconel ve titanyum gibi havacılığın temel malzemelerini üretebilen bir tesisiz. Alüminyum parçalarda hem dövme hem de döküm tekniklerini uyguluyoruz. Böylece otomotiv sanayiinde ağırlık tasarrufu amaçlı alüminyum parçalardaki hızla artan taleplere karşılık verebiliyoruz¨ dedi.

Yenilenebilir yeşil enerjiyle sanayi üretimi

Tüm bu üretimleri gerçekleştirirken doğa ve çevreyi korumadaki hassasiyetlerini vurgulayan Dr. Mehmet Varlık, GÜRİŞ Sanayi Grubu’nun jeotermal enerjide Türkiye’nin en büyüğü, rüzgar enerjisinde de Türkiye’nin ikinci büyüğü olduklarını belirtti. ¨GÜRİŞ Holding, yenilenebilir enerji yatırımları ile üretimde çevre dostu çözümlerin kullanımını desteklemektedir. GÜRİŞ Sanayi Grubu ise bu vizyon doğrultusunda tüm enerji ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarıyla karşılamaktadır. Doğal kaynakları tüketmeden çevreyi koruyarak üretim yapabilen nadir kuruluşlardan biriyiz.

Önce çalışanlarımız

Sanayi Grubu bünyesindeki yüksek yatırımlarımızı başarıya dönüştüren her şeyden önce güçlü kadromuzdur. Uzun yıllardır birlikte çalıştığımız personelimizin yanında genç kadrolarımızı da yetiştirip uzmanlaştırıyoruz. Bu da hem kuruluşumuzun geleceğini güvence altına alıyor, müşterilerimize güven veriyor ve mükemmelliğe yönelim vizyonumuzu destekliyor¨ diyen GÜRİŞ Sanayi Grubu Şirketleri Başkanı Dr. Mehmet Varlık, Bizim için insana yaptığımız yatırım en değerli yatırımdır.¨dedi.

Kurucu ve Onursal Başkan Y. Müh İdris Yamantürk, “Sanayi sadece makina değildir; insan gücü,aklı en önemli unsurdur”dedi ve teşekkür etti