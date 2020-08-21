Patateste ihracat ön izin şartının kaldırılması çiftçiye nefes aldıracak

21 Ağustos 2020

Yazlık patates hasadının devam ettiği Niğde'den, ihracat ön izin şartının kaldırılmasıyla yaklaşık 3 bin 500 ton patates, Dubai, Gürcistan ve Suriye'ye gönderildi



Patateste temmuz ayında ihracat ön izin şartının kaldırılmasıyla fiyatların yeniden yükselmesi umulurken yaklaşık 90 bin ton yazlık patates rekoltesi beklenen kentten 20 bin ton patatesin ihraç edilmesi hedefleniyor.

Altunhisar Ziraat Odası Başkan Vekili Tuncer Özçelik, hasadın sorunsuz şekilde devam ettiğini ve patates fiyatında hasadın başladığı günlere göre düşüş yaşandığına dikkat çeken Özçelik, "Hasat devam ederken fiyatlar düştü. Şu anda patatesin tarlada kilogram fiyatı 40 kuruş. Hükumetimiz aracılığıyla patatesin ihracatında talep edilen ön izin şartı kalktıktan sonra yaklaşık 3 bin 500 ton ürün, Dubai, Gürcistan ve Suriye'ye ihraç edildi." dedi.

Ürün çiftçinin elinde kalmayacak

Tüccardan tereddüt etmeden ihracatı sürdürmesini isteyen Özçelik, şöyle konuştu:

"Yoğun olarak ihracat yapılmıyor. Bu yıl yaklaşık 20 bin ton ihracat hedefliyoruz. Şu ana kadar 3-4 bin tonu gitti. İnşallah devamı gelecek ve çiftçi biraz rahatlayacak. Koronavirüs ihracatı biraz etkiledi. Patateste hijyen, ilaçlama dört dörtlük yapılıyor, çok dikkat ediyoruz. Tüccarların tereddüt etmeden ihracata devam etmesini istiyoruz. İhracat arttıkça çiftçi biraz daha rahatlayacak, fiyatlar biraz daha yükselecek. En azından ürün çiftçinin elinde kalmayacak."

Kaynak: AA