Patent ve Fikri Haklar üniversitede anlatıldı

30 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - Makine ve Tekstil Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin katıldığı seminerde Erdem Kaya Patent İş Geliştirme Müdürü Tuğba Öztürk, geçen yıl dünyada patent başvuru sayısının 3 milyonun üzerinde gerçekleştiğini ifade ederek, “Çin 1.3 milyon, ABD 605 bin başvuru ile bir ve ikinci sırada yer aldılar. Türkiye ise 18’inci oldu” dedi. Öztürk, patent başvurularının ekonomik gelişme düzeyini de gösterdiğini ifade ederek, Çin’in son yıllarda büyük bir artış gösterdiğini söyledi.

Gençlere fikri sınai mülkiyet haklarının detayları hakkında geniş bir sunum yapan Öztürk, 2014-2016 yılları arasında bu alanda dünyada 6.6 trilyon dolarlık bir hacim gerçekleştirildiğini kaydetti. Öztürk, bunun dünya GSYİH’sının yüzde 45’ini oluşturduğunu klasik sanayi üretiminin yüzde 35’te kaldığını belirtti. Öztürk, bu alanda istihdamın 84 milyon kişi olduğunu ve alanda çalışan firmaların personelinin yüzde 72 daha fazla ücret aldığını da söyledi.

Öztürk, patentin tekel imkanı sağladığını da kaydederek, “Böylece sizin patent sahibi olduğunuz bir şeyle ilgili üretim yapacak olanlar, size lisans ücreti ödemek zorunda kalırlar” dedi. Öztürk, “Patent, buluş sahibinin çözümünü, belirli bir zaman dilimi içinde, yasal hükümler çerçevesinde koruma altına aldığını gösteren belgedir. Patentin, teknolojik inovasyonu teşvik etmek, rekabeti ve yatırımı artırmak, bilginin yayılmasını desteklemek ve teknoloji transferini teşvik etmek gibi rolleri vardır” diye konuştu.

Bir buluşun patent belgesi alması için yenilik, tekniğin bilinen durumunun aşılması ve sanayiye uygulanabilirlik kriterlerinin arandığını belirten Öztürk, faydalı model belgesi için ise yenilik ve sanayiye uygulanabilirlik kriterlerinin esas olduğunu söyledi. Öztürk, patentin 20 yıl, faydalı modelin ise 10 yıllık koruma sağladığını da kaydetti.