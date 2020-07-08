PAÜ, ticari arsasını 46,5 milyon TL'ye satıyor

08 Temmuz 2020

DÜNYA /DENİZLİ

Pamukkale Üniversitesi, Denizli’nin Saraylar Mahallesi’nde daha önce hastane olarak kullanılan 2 bin 127 metrekare büyüklüğündeki arsayı 99 milyon 997 bin TL bedelle çıktığı ihalede alıcı bulamayınca ikinci kez satışa çıkardı. 14 Temmuz’da yapılacak ihalede arsanın fiyatı bu kez 46 milyon 595 bin TL olarak belirlendi.

Denizli’nin gayrimenkul değerlerinin yüksek olduğu bölgelerinden Saraylar Mahallesi Doktorlar Caddesi’nde 1990’lı yıllardan beri hastane olarak kullanılan, Tıp Fakültesi Hastanesi’nin Kınıklı Yerleşkesi’ne taşınmasının ardından geçen yıl depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan binanın 2 bin 127 metrekare büyüklüğündeki arsası Pamukkale Üniversitesi tarafından ihaleyle satışa çıkarıldı. Ticari alan içerisinde yer alan arsanın 20 Nisan’da yapılacağı açıklanan ilk ihalesinde tahmini satış bedeli 99 milyon 997 bin TL olarak belirlenmişti. Kapalı teklif usulü yapılacağı açıklanan ihalede teklif veren olmayınca arsa satılamamıştı.

14 Temmuzda yapılacak ihalenin geçici teminatı 1.3 milyon TL

Pamukkale Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, ilk ihalede teklif gelmeyince arsayı fiyatında astronomik indirime giderek yeniden satışa çıkardı. İlk ihalede 99 milyon 997 bin TL’ye satışa çıkarılan arsanın 14 Temmuz’da yapılacak ihalede tahmini satış bedeli 46 milyon 595 bin TL’ye düşürüldü. Kapalı teklif yöntemiyle 14 Temmuz’da saat 14.00 yapılacak ihalenin geçici teminatı ise 1 milyon 397 bin 850 TL olarak açıklandı. Fiyatında astronomik indirim yapılan arsaya ikinci ihalede alıcı çıkıp çıkmayacağı ilgiyle bekleniyor.