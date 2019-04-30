Pay mağduru belediyeler düzenleme bekliyor

30 Nisan 2019

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Alinur Aktaş, hafta sonu Kızılcahamam Kampı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar ve partisinin üst düzey temsilcileriyle yapılan toplantıyı değerlendirdi.

Maliye Bakanlığı tarafından şehirlere aktarılan paylarda mağduriyetler oluştuğuna dikkat çeken Aktaş, bu konuda Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin öncülüğünde 10 mağdur belediye başkanının Çevre ve Şehircilik, Maliye ve İçişleri Bakanlıklarıyla bir dizi görüşmeler yaptığını ifade etti. Alinur Aktaş, “Pay dağıtımlarıyla alakalı başta nüfus kriteri olmak üzere, Bursa’da dahil olmak üzere olumsuz yansımalar var. Biz bir sanayi şehriyiz. Biz Türkiye’nin dördüncü büyük şehriyiz. Nüfus, yüzölçümü, yol ağı gibi kriterler kıyaslandığında aslında yüksek paydada bir gelir temin etmemiz gerekirken, bazı önemli şirketlerimizin merkezlerinin İstanbul’da olması nedeniyle, mağduriyetimiz söz konusu. Yıllık 300 milyon lira civarında bir kaybımız var. Bu konuları dile getirdik. Nüfus kriteri Avrupa’da en önemli kriterdir. Fabrikanın merkezi başka yerde olabilir ama fabrika kullanıyorsa buranın yolunu kullanıyor, istihdamı buradan sağlıyor, yerel belediyecilik hizmetleriyle alakalı hizmetleri biz veriyoruz. Bu anlamda ölçümlemenin çok sağlıklı olmadığını ifade ettik” diye konuştu.

Birkaç ay içinde düzenleme yapılması bekleniyor

Kocaeli’nin 2018 Ocak ayında açıklanan nüfusunun 1 milyar 883 bin, Bursa’nın 2 milyon 936 bin olduğunu, Kocaeli’nin 2 milyar 147 milyon lira pay alırken, Bursa'nın aldığı payın 1 milyar 476 milyon lira olduğunu ifade eden Alinur Aktaş, “Bizdeki aşırı düşüklükten ziyade karşı taraftaki büyüklük ortada. Bu manada bizden daha mağdur olan şehirler de var. Adaletin tesis ve temin edilmesini istedik” değerlendirmesini yaptı. Aktaş, konuyla alakalı ilgili bakanlıklara ve Cumhurbaşkanı’na gerekli bilgiyi verdiklerini, birkaç ay içinde gerekli düzenlemelerin yapılmasını beklediklerini duyurdu.

Yeşil Bursa yeniden hakim kılınacak

Bursa’nın en önemli iki konusunun trafik ve ulaşım ile imar ve şehircilik olduğuna işaret eden Alinur Aktaş, Cumhurbaşkanı’nın da Bursa’da yüksek yapı yapılmamasını ve mahalle kültürünün oluşturularak yeşil Bursa’nın yeniden hakim kılınmasını istediğini vurguladı. Aktaş, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında ilgili bakanlıklarla koordineli bir şekilde çalışmalar yürüteceklerini anlattı. Alinur Aktaş, Doğanbey’in öncelikli konuları arasında olmadığını, Acemler, Adliye kavşakları ile Şehir Hastanesi raylı sistem ulaşımı ile T2 hattı gibi konuları kısa vadede tamamlamayı hedeflediklerini aktardı. Aktaş, söz verdikleri projeleri 5 yılda tamamlamayı, 2,5 yılda da projelerin yüzde 40’ını bitirmeyi hedeflediklerini açıkladı.