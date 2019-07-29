Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri 5 Ağustos’ta başlıyor

29 Temmuz 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa’da ticaretin kalbi olan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nde ‘Alışveriş Günleri’ coşkusu için geri sayım başladı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi, Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği (BTÇH) işbirliği ile düzenlenecek olan alışveriş günleri yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde start alıyor. “Tarihin Mirası Alışverişin Alası” sloganıyla bu yıl 4. kez düzenlenecek Alışveriş Günleri 5 Ağustos 2019 Pazartesi günü başlayacak.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa iş dünyası olarak Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ne özel bir önem verdiklerini söyledi. Payitaht Çarşı Projesi ile bölgede Bursa’nın tarihi dokusuna ve misyonuna uygun bir dönüşüm başlattıklarını kaydeden Başkan Burkay, “Kentin vitrini olan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nde fiziki düzenlemeleri yerel yönetimlerle birlikte sürdürüyoruz. Değişen tüketici ihtiyaçları doğrultusunda çarşı esnafımıza yönelik eğitimlerimize bu yıl da devam ediyoruz. Şimdiye kadar yaklaşık 2.000 esnaf kardeşimiz bu eğitimlerden faydalandı. BTSO olarak bölgenin hak ettiği noktaya gelebilmesi için projeler üretmeye gayret göstereceğiz” dedi.

İş hacmine 3 yılda 90 milyon liralık destek

Başkan Burkay, 850 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerine hem kentin tarihini hem de alışveriş kültürünü doyasıya yaşama imkanı sunan bölgede Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri’nin önümüzdeki hafta başlayacağını kaydetti. Alışveriş Günleri kapsamında 3 yılda 300 bine yakın çekiliş kuponu dağıtıldığını; bölgedeki iş hacmine aynı dönemde yaklaşık 90 milyon TL’lik destek sağlandığını ifade eden Başkan İbrahim Burkay, “Bölgemiz Bursa’da ticaretin simge mekanlarından biri konumundadır. Geleneksel hale getirdiğimiz Alışveriş Günleri projemiz kapsamında akredite iş yerlerimizden toplamda 100 TL’lik alışverişle kayıt yaptıran herkes 10 otomobil kazanma fırsatına da sahip olacak. Bursa ekonomisine güç katan bölgemize yönelik gerçekleştireceğimiz projenin kentimiz ve esnafımız için hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.

Tarihi çarşıda eğitim zamanı

Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri kapsamında ayrıca bölge esnafına yönelik düzenlenen ve 3 gün sürecek eğitim programı başladı. ‘Satışta Etkin Müşteri İlişkileri ve İletişim’ konulu ilk eğitim, 29 Temmuz Pazartesi günü Bakırcılar Çarşısı ve Gökdere Medresesi’nde gerçekleştirildi. Ayrıca 30 Temmuz Salı günü Emir Han ve Fidan Han’da, 31 Temmuz Çarşamba günü ise Çukurhan ve Tarihi Çay Bahçesi’nde eğitim programları yapılacak. Eğitimler 09:30 – 10:30 saatleri arasında düzenlenecek.