Payitaht Çarşı üye iş yerlerinden enflasyonla mücadeleye destek

22 Ekim 2018

BURSA - BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Haşim Kılıç, Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği (BTÇH) Başkanı Muhsin Özyıldırım ile birlikte Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri’nin düzenlendiği Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi esnafını ziyaret etti.

İş yerlerini “'Enflasyonla Topyekün Mücadele” programına destek olmaya davet eden Haşim Kılıç ayrıca esnafın talep ve önerilerini de dinledi. Çarşı esnafının zor zamanlarda daima devletinin yanında olduğunu belirten BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Haşim Kılıç, “Ülkemizin zorlu bir sınav verdiği bu süreçte çarşı esnafımız da üzerine düşen sorumluluğun farkında. ‘Biz de varız’ diyerek bu seferberliğe destek olan tüm esnafımıza, üyelerimize teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızı da uygun fiyatlarla alışveriş fırsatı için çarşımıza davet ediyorum” dedi.

20 milyon liranın üzerinde ciro

Ülke genelinde başlatılan enflasyonla mücadele programına toplumun tüm kesimlerinin sahip çıkması gerektiğini kaydeden Haşim Kılıç, “BTSO olarak bu süreci sahipleniyor ve üyelerimizin en geniş şekilde katılımı için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Çarşı esnafımızın da enflasyona karşı birlik olmasından büyük memnuniyet duyduk. Girdi maliyetlerinin arttığı böyle bir dönemde, vatandaşlara uygun fiyata ürün satabilmek için büyük bir fedakarlık örneği gösteren tüm esnafımızı yürekten kutluyorum. Omuz omuza vererek, bu zorlu süreci de en kısa sürede atlatacağımıza inanıyorum” diye konuştu. BTSO öncülüğünde bu yıl 3.’sü düzenlenen Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri kapsamında üye iş yerleri 3 Ağustos’tan bu yana 20 milyon liranın üzerinde ciro elde etti.

“Çarşıda durgunluk söylentileri gerçeği yansıtmıyor”

BTÇH Başkanı Muhsin Özyıldırım, Türkiye’nin ekonomik açıdan hassas bir dönemden geçtiğini söyledi. Buna karşın çarşıda işlerin hareketli olduğunu belirten Özyıldırım, “Çarşı piyasasında durgunluk söylentileri gerçeği yansıtmıyor. Çok şükür işlerimiz hareketli. Esnafımız bu süreçlere alışkın ve kimsede bir tedirginlik yok.” dedi. Kent ekonomisinin kalbi olan tarihi çarşıda esnafın “Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı”na da çeşitli indirimlerle destek olduğunu kaydeden Özyıldırım, birlik ve beraberlik içerisinde bu süreçten de güçlenerek çıkacaklarını vurguladı.

Son gün 3 Kasım

Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri etkinliği 3 Kasım’da sona erecek. Söz konusu tarihe kadar üye işyerlerinden 100 liralık alışveriş yapan tüketiciler, çarşı içerisindeki başvuru merkezlerinden çekiliş kuponlarını alarak 10 otomobilden birini kazanma şansı elde ediyor.