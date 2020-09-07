Pazara indirilen fındığın kalitesi sevindirdi

07 Eylül 2020

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Başkan Yardımcısı Dursun Oğuz Gürsoy, pazara indirilmeye başlanan fındıkta çürük ve küf sorununun bulunmadığını belirterek, satışa sunulan ürünlerin oldukça kaliteli ve sağlıklı olduğunu söyledi.

Gürsoy, katıldığı bir program sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, ağustos ayının ilk haftasında başlayan fındık hasadının sahil ve orta kesimde tamamlandığını, yüksek kesimlerde ise devam ettiğini belirtti.

Fındığını harmanladıktan sonra çuvallayan bazı üreticilerin ihtiyaçları doğrultusunda ürününü pazara indirmeye başladığını aktaran Gürsoy, bazı üreticilerin serbest piyasayı, bazı üreticilerin ise Toprak Mahsulleri Ofisini tercih ettiğini kaydetti.

Gürsoy, şimdiye kadar pazara indirilen fındıkta her hangi bir sorunla karşılaşılmadığına dikkat çekerek, "Şu ana kadar gelen fındıklarda kalite düzgün gözüküyor. Fındıkta rutubet sorunu yok, afla-toksin sorunu yok, çürük ve küf sorunu da yok. Bu oldukça sevindirici." dedi.

Bölgede hava şartlarının genel anlamda fındık için elverişli geçtiğini ifade eden Gürsoy, birçok üreticinin fındığını yeterince kurutabildiğini belirtti.Yeni ihracat döneminin 1 Eylül itibarıyla başladığını anımsatan Gürsoy, fındık ihraç sezonunun 31 Ağustos 2021 itibarıyla sona ereceğini dile getirerek, yeni sezonun tüm üreticilere ve ihracatçılara hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Gürsoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının geçen sezon olduğu gibi yeni sezonda da ihracatı olumsuz etkileyebileceğini belirterek, "Ancak bu sürecin ihracatta ne kadar bir daralmaya sebebiyet vereceğini tahmin etmek hayli zor. Ülke olarak 275-300 bin ton arasında inşallah ihracat gerçekleştiririz. Geçen sezon rakamlarına zaten ulaşma şansımız yok. Ortada o kadar rekolte de yok." diye konuştu.

Bu sezon fındık fiyatının yükseleceğini düşünen birçok üreticinin ürününü deposunda bekletebileceğine dikkati çeken Gürsoy, bu üreticilerin depo şartlarını fındığa göre ayarlamaları tavsiyesinde de bulundu.

Kaynak: AA