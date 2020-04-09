Pervaneler dönmüyor, denizciler nefes kredisi bekliyor

09 Nisan 2020

FİKRİ CİNOKUR

Türkiye'nin turizm gelirinin yüzde 25'inin denizcilik sektöründen sağlandığını belirten sektör temsilcileri, koronavirüs salgını nedeniyle denizcilik sektörünün çok ağır yara aldığını belirttiler.

Günübirlik tur tekneleri ile ticari teknelerin pervanelerinin dönmediğini, şu anda Antalya körfezinde hiçbir teknenin bulunmadığını ifade eden denizciler, bakım ve onarımı sona eren teknelerin de denize zorunlu olarak ineceğini kaydettiler.

Antalya'da 650'ye yakın günübirlik tur ve ticari tekne, 285 su altı ve su üstü spor işletmeleri bulunduğunu, bu işletmelerin aileleri ile birlikte 25 bine yaklaştığını anlatan sektör temsilcileri, şöyle konuştu.

''Turizm sezonu uzayacak. Turizm Bakanı Mayıs ayı sonunu işaret etti. Alman hükümeti vatandaşlarına Temmuz ayına kadar tatile çıkmama konusunda uyardı. Alman vatandaşları yöneticilerini dinler. Yani 2020 yılı turizm açısından kayıp yıl olacak. Balıkçı barınakları ve marinalar tekne bağlama kira bedellerini uzatmıyor. En azından tekne ve yat bağlama kiraları Ekim ayına ertelenmeli. Bugüne kadar açıklanan Ekonomik Destek paketlerinde denizcinin D'si yok. 17 büyük sektöre destek var, denizcilere destek yok.''

IMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin de, Genel merkez ve şubeler olarak denizcilik sektörünü rahatlatacak düşük faizli 'Nefes Kredisi' sağlanması konusunda çalıştıklarını bildirdi.

Bankaların ekonomik destek paketinden yararlanmak isteyen işletmelerin taleplerini karşılamadıklarını ifade eden Çetin, ''Sayın TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da bankaların tutumunu eleştiriyor. DTO üyelerine faaliyet belgesi düzenlenerek 50 ile 150 bin lira arasında düşük faizli Nefes Kredisini bekliyoruz'' dedi.