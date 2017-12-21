Pimtaş, Ar-Ge merkezi belgesi almaya hak kazandı

21 Aralık 2017

ZEYNEP PARÇAM

KOCAELİ - Plastik İnşaat Malzemeleri alanında faaliyet gösteren Pimtaş Plastik AŞ, Ar-Ge Merkezi Teşvik Belgesi almaya hak kazandı. Ankara'da düzenlenen, Ar-Ge merkezi belgesi almaya hak kazanan tüm firmaların yer aldığı törene katılan Pimtaş Plastik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Şamil Tahmaz ve PİM ARGE Müdürü Özlem Kozankurt, teşvik belgelerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü'nün elinden aldılar. Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi'nde (GEPOSB) faaliyet gösteren Pimtaş'ın Ar-Ge konusunda öncülüğünü ve gelişimini sürdürdüğünü ifade eden PİMARGE Müdürü Özlem Kozankurt, Ar-Ge konusunda en önemli yatırımları olan PİMARGE'nin, Gebze'nin Ar-Ge üssü konumunda olduğunu söyledi. Türkiye'nin Ar-Ge kapasitesini artırmak ve geliştirmek amacıyla Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge firmalarına destek, teşvik ve muafiyetler sağlandığını ifade eden Kozankurt, Pimtaş'ın da bu firmalardan biri olduğunu dile getirdi.

Bakanlık onaylı bir Ar-Ge merkezleri bulunduğunu ifade eden Kozankurt, Ar-Ge merkezlerinde 30 personelin mevcut olduğunu ve yıl içerisinde 10-25 arasında Ar-Ge projesi gerçekleştirdiklerini söyledi.Bundan sonraki hedeflerinin bir mükemmeliyet merkezi oluşturmak olduğunu ileten Kozankurt, konu ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtti. İşletmelerinin şu anda 60 bin metrekare kapalı alanda hizmet verdiğini ifade eden Kozankurt, bunun yaklaşık olarak 3 bin 500 metrekaresinin sadece Ar-Ge ve mükemmeliyet merkezine ayrıldığını ifade etti. Bu alanı 10 bin metrekareye çıkartmayı hedeflediklerini kaydeden Kozankurt, yer tahsisinin yapıldığını dile getirti. Kozankurt, ayrıca kuluçka merkezi kurmayı planladıklarını da ifade etti. Kuluçka merkezinin 35 kişilik olacağını söyleyen Kozankurt, "Tersine mühendislik bölümümüz ve özel sınıflarımız var. İki üniversite ile anlaşmamız var. Bunlardan biri Okan Üniversitesi. Okan Üniversitesi ile yaptığımız anlaşmaya göre rektörlüğe bağlı bir master programımız var. Kendi Ar-Ge merkezimiz içinde 30'a yakın öğrencimiz var ve bu öğrenciler civar firmalarda çalışan arkadaşlarımız. Bu farklı firmalarda çalışan arkadaşlarımız haftanın 3 günü gelip burada iş çıkışı işletme master derslerini alıyorlar" şeklinde konuştu.

Yaklaşık 90 ülkeye ihracat yapıyoruz

Yaklaşık 90 ülkeye ihracat yaptıklarını kaydeden Kozankurt, "Bunun 70 ülkesi doğrudan ihracat, 20 ülkesi dolaylı şeklinde hareketliliği devam eden bir unsur. Aynı pazarın altında farklı ülkelerde de hizmet veriyoruz. Bu mevsimsel, kıtalararası oluşumlarda da bir avantaj. Bir bölgede yaz ise diğer tarafta kış. Bir bölgede çok fazla kuraklık varsa diğer alana yöneliyoruz. Pimtaş'ın da gücü buradan geliyor" açıklamasında bulundu. Tüm üretim süreçlerinin Endüstri 4.0'a göre hizmet verdiğini ifade eden Kozankurt, bu nedenle hızlı bir üretim tekniğine sahip olduklarını dile getirdi. Kozankurt, "Bunlar da maliyetlere yansıyan bir unsur. Fiili maliyeti yönetiyoruz burada. Yapılan her operasyonu sistemsel takip ederek revizyonlara çok açık olan bir unsur. Bu sebepten dolayı rekabetçi bir ortam içerisindeyiz ve ithalatlar ile bizim iç piyasayı bozacak bir yapıya gelinmedi. Tabi ki uluslararasında ciddi rakiplerimiz var. Hatta o rakiplerin Türkiye'de satın aldığı fabrikalar da var. Fakat bizim pazarlama modelimiz ile üretim hızımızla ilişkilendirdiğimizde bu pazarda henüz onlara pay vermedik" dedi.