Pimtaş’ın Onursal Başkanı Cevat Tahmaz, son yolculuğuna uğurlandı
Dün vefat eden Pimtaş Plastik’in Onursal Başkanı Cevat Tahmaz, son yolculuğuna uğurlandı.
Pimtaş Plastik, Yönetim Kurulu Başkanı Şamil Tahmaz’ın babası Cevat Tahmaz, son yolculuğuna uğurlandı. 4 yıldır mücadele ettiği amansız hastalığı nedeniyle 18 Haziran Perşembe günü vefat eden Cevat Tahmaz için, Tuzla Mercan Yeni Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cevat Tahmaz’ın cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Gebze Pelitli Köyü 2. Etap Mezarlığı’nda Tahmazoğlu Aile kabristanına defnedildi.