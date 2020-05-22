"Piyasa beklentilerine uyumlu bir karar"

22 Mayıs 2020

BURSA (DÜNYA) - Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 50 baz puan düşürerek yüzde 8,75'ten yüzde 8,25'e çekti. Merkez Bankası'nın kararını yorumlayan MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Nihat Alpay, “Piyasa beklentileriyle son derece uyumlu bir karar oldu. Zira içinde bulunduğumuz sürecin hassasiyeti göz önüne alındığında, parasal genişlemenin piyasalar için zaruri olduğunu ifade edebiliriz” dedi. MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Nihat Alpay’ın tam açıklaması şöyle: “COVID-19'un reel sektör üzerindeki en belirgin etkilerinden biri, firmalarımızın likidite ihtiyaçlarının artış kaydetmesi oldu. Bu kapsamda ekonomi yönetimimizce alınan tedbir ve teşvikler çerçevesinde, firmalarımızın nakit akışının korunmasına yönelik ciddi adımlar atılıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugün yapmış olduğu indirimle birlikte politika faiz oranını yüzde 8,25 seviyesine çekmesi, piyasa beklentileriyle son derece uyumludur. Zira içinde bulunduğumuz sürecin hassasiyeti göz önüne alındığında, parasal genişlemenin piyasalar için zaruri olduğunu ifade edebiliriz. Henüz geçtiğimiz yılın Temmuz ayında yüzde 24 seviyesindeyken bugün itibariyle yüzde 8,25 seviyesine kadar gerileyen politika faizi, böylece iş dünyası adına umut verici bir seyir izlemiştir. MÜSİAD olarak beklentimiz; Merkez’in önümüzdeki dönemde de piyasaların beklentileriyle uyumlu tavrını sürdürmesi ve bunun hem kamu hem de özel bankaların işlemlerine hızlı bir şekilde yansımasıdır.”