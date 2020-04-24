Polin Group, anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı

24 Nisan 2020

Kübra OĞURLU-KOCAELİ

Polin Group, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. Yılında, 23 Nisan’ı coşkuyla kutlayabilmeyi ve çocukların hem ailelerine hem de ülkeye umut olması amacıyla, canları pahasına gece gündüz emek veren sağlık çalışanı anne ve babalar için Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM’nin açılışının 100. yılına özel bir video hazırladı.

İnsanlık tarihinin en büyük bestecilerinden Ludwig van Beethoven'ın 9. Senfonisinden kısa bir korolu bölümü, sağlık çalışanlarının çocukları çevrim içi ortamda seslendirdi. Orkestra Şefi Murat Cem Orhan'ın 13 Nisan'da yayınladığı çağrıdan sonra; 6 gün içerisinde Türkiye'nin 36 farklı ilinden 148 umut elçisi, evlerinde kendi imkanlarıyla amatör kayıtlar yapıp internet üzerinden Polin Group’a ulaştırdılar. Polin Group sponsorluğunda ve Türkiye Acil Tıp Derneği desteğiyle hayat bulan bu umut projesi için; 6 kişilik bir ekip sadece 72 saat içerisinde bu amatör kayıtlardaki özgün sesleri ve görüntüleri düzenleyip birleştirerek çocukların umutlarını tek ses, tek yürek yaptılar.